Węgry – Polska. Pierwszy trening kadry Paulo Sousy (POLSAT SPORT). Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Właśnie zbiera kadrę, by już w czwartek w Budapeszcie poprowadzić ją w kluczowym dla losów eliminacji mundialu 2022 meczu z Węgrami. Czas szybko ucieka Paulo Sousie.

Grzeczny, sympatyczny, opanowany - taki był Portugalczyk na konferencji prasowej, na której zaprezentowano go jako nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Powtórzyło się to, gdy ogłaszał powołania na marcowe starcia z Węgrami, Andorą i Anglią w kwalifikacjach mundialu w Katarze. Znów dziękował za każde pytanie, po czym odpowiadał po angielsku tak zawile, jakby nie zależało mu na tym, by zostać dokładnie zrozumianym