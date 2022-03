Zuchwałe słowa Szweda! Tuż przed meczem z Polską

Polska i Szwecja spotkały się w meczu "o stawkę" całkiem niedawno - podczas pamiętnego Euro 2020. W ostatnim spotkaniu fazy grupowej nasza kadra przegrała 2-3 i nie wywalczyła awansu do kolejnej fazy, kończąc zmagania z zaledwie jednym punktem na koncie. Spotkanie w Chorzowie to okazja do rewanżu, a jednocześnie - gra o podwójną stawkę, bo na pierwszym planie są rzecz jasna przepustki na mundial.

Polska - Szwecja. Zuchwałe słowa jednego z rywali

Oba zespoły mają swoje atuty, lecz Skandynawowie zdają się być wyjątkowo pewni swojej siły. Świadczą o tym słowa Dejana Kulusevskiego. 21-letni gracz Tottenhamu Hotspur stwierdził bowiem, że on i koledzy są "zbyt dobrzy, by nie jechać na mistrzostwa świata".

Bilans ostatnich starć ze Szwecją jest dla Polaków druzgocący: ostatnie zwycięstwo z tym rywalem to... 1974 rok i pamiętne dla nas mistrzostwa świata, zakończone na trzeciej pozycji.

