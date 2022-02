Korea Południowa została więc drugim zespołem z tej strefy eliminacji, który zakwalifikował się na turniej do Kataru. Wcześniej uczynił to Iran.

Zespół Korei Południowej musiał radzić sobie bez najlepszego piłkarza Heung-min Sona, ale mimo to to potrafili w miniony czwartek pokonać Liban 1-0, a we wtorek Syrię 2-0, tym samym awansując na 10. mistrzostwa świata z rzędu. Bramki zdobyli Kim Jin-Su (53. minuta) i Kwon Chang-Hoon (71.).



Korea Południowa na dwie kolejki przed końcem eliminacji zajmuje drugie miejsce w grupie A trzeciej rundy kwalifikacji. Na mistrzostwa świata pojadą po dwie najlepsze drużyny z dwóch grup, a zespoły z trzecich miejsc zagrają baraż.



