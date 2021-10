Izrael wyszedł na prowadzenie już w piątej minucie. Z rzutu wolnego piłkę do siatki posłał Eran Zahavi.

Gospodarze wyrównali po pół godzinie. Akcję rozpoczął Andrew Robertson, który wymienił piłkę na jeden kontakt z kolegą, a potem podał do Johna McGinna, który oddał celny strzał z linii pola karnego.

Dwie minuty później Izrael wrócił na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego powstało zamieszanie w polu karnym, Craig Gordon jeszcze sparował piłkę, ale przy dobitce Munasa Dabbura był już bezradny.



Reklama

El. MŚ 2022 - Europa

2021-10-09 18:00 | Stadion: Hampden Park Szkocja Izrael 3 2 DO PRZERWY 1-2 J. McGinn 29' L. Dykes 55' S. McTominay 90' E. Zahavi 5' M. Dabbur 31'

Szkoci mieli szansę na wyrównanie tuż przed przerwą, kiedy Bibras Natcho sfaulował na linii pola karnego Billy'ego Gilmoura. Do "jedenastki" podszedł Lyndon Dykes, ale uderzył w środek i Ofir Marciano, który nie ruszył się z miejsca, sparował piłkę.



El. MŚ 2022. Szkocja wygrała w doliczonym czasie, cieszył się Alex Ferguson

Gospodarze wyrównali w 55. minucie. Szybko rozegrany rzut z autu, z lewej strony dośrodkował Robertson, a Dykes uderzeniem wysoko podniesioną nogą zdobył bramkę. Marciniak jej pierwotnie nie uznał, dopatrując się faulu napastnika na Ofrim Aradzie, który próbował interweniować i miał zostać kopnięty. Szkoci protestowali, Robertson zobaczył nawet żółty kartonik. W akcji był jednak jeszcze VAR. Po chwili polski sędzia podbiegł do monitora, by obejrzeć tę sytuację. I okazało się, że nie było przekroczenia przepisów, a arbiter wskazał na środek.

W końcówce Szkoci próbowali jeszcze przechylić szalę na swoją korzyść i udało im się to w czwartej minucie doliczonego czasu. Z rzutu wolnego dośrodkował McGinn, piłkę głową zgrał Jack Hendry, a z bliska piłkę do siatki skierował Scott McTominay. To była pierwsza bramka pomocnika Manchesteru United w kadrze. Ze zwycięstwa cieszył się na trybunach słynny menedżer "Czerwonych Diabłów" - Alex Ferguson.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy F el. MŚ 2022

Zdjęcie Zamieszanie w meczu Szkocja - Izrael. Szymon Marcinika pokazuje żółtą kartkę / AFP

Pawo