Włosi upokorzeni, euforia rywali. Jest zakulisowy film z szatni Macedonii

Oprac.: Katarzyna Pociecha Eliminacje MŚ 2022

Włosi zaliczyli ogromną, sportową kompromitację. Ulegli Macedonii Północnej 0-1, a to oznacza jedno - znów nie pojadą na mistrzostwa świata w piłce nożnej. Rozpacz jednych to radość drugich. Piłkarze z Bałkanów, kibice i federacja świętują historyczny sukces. Do sieci trafił zakulisowy filmik z szatni Macedonii. Obraz zarejestrowano tuż po meczu barażowym.

Zdjęcie Ogromna radość Macedończyków po zwycięstwie nad Włochami / Instagram / Getty Images