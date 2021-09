Po raz ostatni Włosi przegrali spotkanie we wrześniu 2018 roku z Portugalią w Lidze Narodów. Od tamtego momentu podopieczni Roberto Manciniego zaliczyli 36 meczów bez niepowodzenia.

W trakcie tego okresu wygrali 29 spotkań i siedmiokrotnie zremisowali, w tym ostatnio ze Szwajcarią 0-0. Tym samym ekipa, która w trakcie trwania świetnej serii zdobyła mistrzostwo Europy, pobiła oficjalny rekord.

Do tej pory najdłuższą passą tego typu były 35-meczowe serie Brazylii i Hiszpanii. "Canarinhos" zaliczyli znakomity czas od lutego 1993 roku do stycznia 1996, a "La Roja" rządziła od 2008 roku do 2009.

Reklama

MR