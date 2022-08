Wielkie zarobki trenera z polskimi korzeniami. Trzyma przed mamą w tajemnicy

53-letni Herve Renard to trener-obieżyświat. Jako piłkarz nie zrobił wielkiej kariery. Ba, w poważnej piłce tak naprawdę nigdy specjalnie nie zaistniał, ale dzięki temu stał się pożądanym szkoleniowcem, na którego nie brakuje chętnych.

Renard pracował już w Chinach, a później na dobre związał się z afrykańskimi reprezentacjami, prowadząc kolejno Zambię, Angolę i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Herve Renard zarobki ukrywa przed mamą. "Nie mogę jej powiedzieć"

Obecnie, a konkretnie od lipca 2019, jest selekcjonerem reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Gdyby kontrakt miał miał obowiązywać do końca jego trwania, o co w świecie piłki nożnej wcale nie jest tak łatwo, to przygoda trenera z "Zielonymi Sokołami" potrwa do końca 2027 roku.

Nie jest tajemnicą, że kraje z tego regionu płacą ogromne pieniądze piłkarzom i trenerom. Nic dziwnego, że Półwysep Arabski stał się magnesem dla tych zawodników, którzy chcą zainkasować sowite apanaże.

Nie inaczej jest z Herve Renardem, który ma polskie korzenie. Jego mama, Danielle Renard, urodziła się już we Francji, ale płynie w niej polska krew, bowiem jej rodzice pochodzili z Poznania. W rozmowie z "PS" pani Danielle wyznała, że nazywali się Kamińscy, a mama była z domu Cybulska.

Kika lat temu Renard wraz z mamą wystąpił w programie stacji RMC Sport 1. W nim przyznał, że nie informuje swojej rodzicielki o zarobkach, które pobiera jako trener.

- Nie mogę jej tego powiedzieć. To ze wstydu. Kiedy pomyślę, ile mama zarabiała, pracując na dwa etaty... Źle się czuję o tym mówiąc, to drażliwy temat. Herve Renard o swoich zarobkach

I ten wątek powrócił w rozmowie z reporterem "PS", a Herve powtórzył, że nic się od tego czasu nie zmieniło. - Nie mogę jej powiedzieć. Ludzie, którzy całe życie normalnie pracują, mają problem, aby zrozumieć, ile zarabia się w świecie futbolu.

Przysłuchująca się rozmowie pani Danielle skwitowała to tak z uśmiechem: - Dalej nie wiem, ile zarabia, ale mogę próbować to szacować.