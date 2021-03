Po prawie pięciu latach przerwy Zlatan Ibrahimović wraca do reprezentacji Szwecji. Został powołany na mecze eliminacji mistrzostw świata w Katarze, ale jeśli nie wydarzy się nic między nim a szwedzką reprezentacją, zagra też zapewne na Euro - w tym przeciw Polsce.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Odsłonięto pomnik Zlatana Ibrahimovicia. Wideo INTERIA.TV

To może być epicki pojedynek dwóch wielkich gwiazd futbolu - Zlatana Ibrahimovicia i Roberta Lewandowskiego. 23 czerwca prawdopodobnie w Dublinie (choć może się to jeszcze zmienić) dojdzie do meczu Polski ze Szwecją. Wobec powrotu do szwedzkiej kadry narodowej jej największej gwiazdy ostatnich lat, a może i w całej historii, starcie obu wybitnych piłkarzy jest całkiem możliwe.



Na razie Szwedzi poinformowali o powrocie Zlatana Ibrahimovicia do reprezentacji na mecz eliminacji mistrzostw świata w Katarze. 25 marca zagra ona z Gruzją, 28 marca - na wyjeździe z Kosowem, a 31 marca zmierzy się z Estonią, już towarzysko. Gwiazda AC Milan dostała powołanie na te mecze.



Reklama

Zlatan Ibrahimović rozegrał dotąd dla Szwecji aż 116 spotkań - zaczął bowiem bardzo wcześnie, już w 2001 roku jako 20-latek. Stąd liczba jego gier w szwedzkich młodzieżówkach jest niewielka. 31 stycznia 2001 roku wystąpił w towarzyskim meczu z Wyspami Owczymi jako zawodnik rodzimego klubu Malmö FF, który jest jego matecznikiem. To stąd przeniósł się dopiero do Ajaxu Amsterdam, potem do Juventusu Turyn, Interu Mediolan, FC Barcelony, AC Milan, Manchesteru United, Paris St. Germain, nawet Los Angeles Galaxy. Bayern Monachium, w którym gra Robert Lewandowski, to jeden z tych niewielu największych klubów Europy, do których 40-letni dzisiaj Szwed bośniackiego pochodzenia nigdy nie trafił.





Wielki powrót Zlatana Ibrahimovicia

Po raz ostatni znany z awanturnictwa Zlatan Ibrahimović zagrał dla Szwecji podczas nieudanego dla niej Euro 2016. Zajęła wtedy ostatnie miejsce w grupie za Włochami, Belgią, a nawet Irlandią. Chociaż nawet trzeci miejsce dawało awans, Szwedzi nie skorzystali. Ibrahimović wtedy podziękował.



Chociaż Zlatan Ibrahimović to gracz wybitny, ze Szwecją nigdy nie przyniósł jej spektakularnego sukcesu, takiego jaki odniosło chociażby wcześniejsze pokolenie szwedzkich piłkarzy w 1994 roku. Czasem wręcz zarzucano mu, że bez niego Szwecja gra lepiej. Ibrahimović wystąpił na mundialach 2002 i 2006 roku oraz na mistrzostwach Europy 2004, 2008, 2012 i 2016 roku - bez żadnych sukcesów.



Przeciwko Polsce zagrał trzykrotnie - dwa razy w eliminacjach Euro 2004 i raz towarzysko. Wszystkie te mecze Szwecja wyraźnie wygrała.