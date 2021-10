Macedonia Północna - Niemcy - kliknij TUTAJ, by przejść do relacji z meczu

Białoruś - Czechy 0-2

El. MŚ 2022 - Europa

2021-10-11 20:45 | Stadion: Central'nyj stadion Kazan' Białoruś Czechy 0 2 DO PRZERWY 0-1 P. Schick 22' A. Hložek 65'

Wynik spotkania otworzył w 22. minucie Patrik Schick, który udowodnił, że wysoka forma, którą prezentował podczas mistrzostw Europy, nie była przypadkiem. W drugiej połowie piłkarz Bayeru Leverkusen zanotował asystę, za to z trafienia cieszył się Adam Hlozek.

Chorwacja - Słowacja 2-2

El. MŚ 2022 - Europa

2021-10-11 20:45 | Stadion: Stadion Gradski vrt Chorwacja Słowacja 2 2 DO PRZERWY 1-2 A. Kramarić 25' L. Modrić 71' I. Schranz 20' L. Haraslín 45'

Już w pierwszej połowie obie reprezentacje pokazały, jak ważne są stałe fragmenty gry. Najpierw po rzucie wolnym gola do Słowacji strzelił Ivan Schranz, a pięć minut później do wyrównania po rzucie rożnym doprowadził Andrej Kramarić.



Goście odzyskali prowadzenie tuż przed przerwą za sprawą byłego skrzydłowego Lechii Gdańsk - Lukasa Haraslina, który z ostrego kąta uderzył między nogami bramkarza.



Po zmianie stron Chorwacja ponownie doprowadziła do wyrównania. W 71. minucie Luka Modrić znalazł dziurę w murze postawionym przez rywala, strzelając gola bezpośrednio z rzutu wolnego.



Estonia - Walia 0-1

El. MŚ 2022 - Europa

2021-10-11 20:45 | Stadion: A. Le Coq Arena Estonia Walia 0 1 DO PRZERWY 0-1 K. Moore 12'

Walijczycy byli faworytami tego spotkania i już w 12. minucie objęli prowadzenie. Bramkę zdobył Kieffer Moore, wykorzystując ogromne - a przy tym kuriozalne - zamieszanie po dośrodkowaniu z narożnika boiska. Była to jedyna bramka w tym meczu.



Holandia - Gibraltar 6-0

El. MŚ 2022 - Europa

2021-10-11 20:45 | Stadion: Stadion Feijenoord Holandia Gibraltar 6 0 DO PRZERWY 3-0 V. van Dijk 9' M. Depay 21',45' D. Dumfries 48' A. Groeneveld 75' D. Malen 86'

Holendrzy rozpoczęli strzelanie w 9. minucie. Piłkę do siatki wpakował obrońca Liverpoolu - Virgil van Dijk - skutecznie główkując po rzucie rożnym. Po kilkunastu minutach było już 2-0 za sprawą Memphisa Depaya. Piłkarz FC Barcelona wprawdzie najpierw zmarnował rzut karny, lecz po chwili cieszył się z bramki.



Tuż przed przerwą - w czwartej minucie doliczonego czasu - Depay skompletował dublet po kolejnym rzucie karnym, który tym razem wykorzystał.



Gospodarze nie mieli dość i tuż po przerwie wynik podwyższył Denzel Dumfries. Kolejny skuteczny cios wyprowadził później piłkarz Villarrealu - Arnaut Danjuma. Wynik meczu ustalił zawodnik Borussii Dortmund - Donyell Malen.

Islandia - Liechtenstein 4-0

El. MŚ 2022 - Europa

2021-10-11 20:45 | Stadion: Laugardalsvöllur Islandia Liechtenstein 4 0 DO PRZERWY 2-0 S. Þórðarson 19' A. Guðmundsson 35',79' A. Guðjohnsen 89'

Islandczycy objęli prowadzenie po trafieniu Stefana Thordarsona, który wykorzystał centrę z lewej flanki. Gola na 2-0 strzelił później Albert Gudmundsson, wykorzystując rzut karny. Sytuacja powtórzyła się także w 79. minucie, gdy Gudmundsson ponownie skutecznie egzekwował "jedenastkę".



W samej końcówce gola na 4-0 strzelił jeszcze Andri Gudjohnsen.



Łotwa - Turcja 1-2

El. MŚ 2022 - Europa

2021-10-11 20:45 | Stadion: Daugavas Stadionā Łotwa Turcja 1 2 DO PRZERWY 0-0 M. Demiral 70' (samob.) S. Dursun 75' B. Yılmaz 90'

Na pierwszą bramkę w tym spotkaniu trzeba było czekać aż do 70. minuty. Do własnej bramki piłkę wpakował wówczas Merih Demiral. Błyskawicznie do wyrównania doprowadził jednak Serdar Dursun.

Wszystko wskazywało na to, że mecz zakończy się podziałem punktów, ale w dziewiątej minucie czasu doliczonego do drugiej połowy Turcja otrzymała rzut karny, a wykorzystał go doświadczony Burak Yilmaz.



Norwegia - Czarnogóra 2-0

El. MŚ 2022 - Europa

2021-10-11 20:45 | Stadion: Ullevaal Stadion Norwegia Czarnogóra 2 0 DO PRZERWY 1-0 M. Elyounoussi 29',90'

Gospodarze musieli radzić sobie bez Erlinga Haalanda. W 29. minucie w polu karnym Czarnogóry świetnie zastąpił go Mohamed Elyounoussi, skutecznie uderzając głową.

W czasie doliczonym do drugiej połowy miały miejsce jeszcze dwa istotne wydarzenia. Najpierw czerwoną kartkę obejrzał Marko Veszović, a następnie rywala dobił Mohamed Elyounoussi.



Rumunia - Armenia 1-0

El. MŚ 2022 - Europa

2021-10-11 20:45 | Stadion: Stadionul Steaua Rumunia Armenia 1 0 DO PRZERWY 1-0 A. Mitriță 26'

Rumunia objęła prowadzenie w 26. minucie po rzucie rożnym. Piłkę skierował głową do siatki Alexandru Mitrita.



Słowenia - Rosja 1-2

El. MŚ 2022 - Europa

2021-10-11 20:45 | Stadion: Ljudski vrt Słowenia Rosja 1 2 DO PRZERWY 1-2 J. Iličić 40' I. Diveev 28' G. Dżikija 32'

Pierwsza połowa tego meczu obfitowała w bramki. Po 32 minutach Rosja prowadziła 2-0 (bramki zdobyli Igor Diwiejew oraz Gieorgij Dżykija). Jeszcze przed przerwą gola kontaktowego strzelił jednak filar włoskiej Atalanty - Josip Iliczić.

