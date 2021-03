Trzy mecze reprezentacji Polski w siedem dni to dopiero początek maratonu dla kapitana kadry Roberta Lewandowskiego. - W kwietniu przejdę na tryb dwóch spotkań w tygodniu, ale przygotowywałem się do tego od dawna - mówi kapitan "Biało-Czerwonych".

Tylko w Bayernie "Lewy" rozegrał w tym sezonie 3029 minut, w 36 meczach Bundesligi, Ligi Mistrzów, Pucharu Niemiec, Klubowych MŚ, Superpucharu Europy i Superpucharu Niemiec.

Tylko Michał Helik grał więcej

23 sierpnia triumfem w Lidze Mistrzów nad PSG Robert i jego koledzy z Bayernu zakończyli rozgrywki 2019/2020, a już 18 września rozpoczęli nową kampanię - 2020/2021. Spośród wszystkich reprezentantów Polski tylko Michał Helik ma więcej czasu spędzonego na boisku od "Lewego". Były obrońca "Pasów" w PKO Ekstraklasie, Pucharze Polski, Championship, Pucharze Anglii i Pucharze Ligi Angielskiej rozegrał 3691 minut. Rola środkowego obrońcy to inne bieganie - mniej sprintów i mniej kilometrów w każdym meczu. "Lewy" swą obecnością zapełnia całe boisko, co udokumentowała tzw. heatmapa z jego występu przeciw Borussii Dortmund jesienią ubiegłego roku.

Piotr Zieliński, który w tym sezonie ma w nogach "jedynie" 2372 minuty gry i Mateusz Klich (2103 minuty) narzekają na zmęczenie.

- Od początku sezonu przygotowywałem się na wyzwania, które mnie czekają teraz i na te, które nadejdą po sezonie klubowym, czyli na mistrzostwa Europy.

W 11 spotkaniach tego sezonu Robert był w klubie oszczędzany, albo pojawiał się w II połowie na murawie, bądź dostawał zmianę na 15-20 minut przed końcem, jak w dwóch ostatnich meczach ligowych z Werderem i VfB Stuttgart.

- W ostatnim miesiącu nie rozgrywaliśmy meczów w środku tygodnia, więc nie brakowało czasu na regenerację. W kwietniu dojdzie Liga Mistrzów, ale i tak będziemy mieli mniej meczów niż w zeszłym sezonie, gdyż odpadliśmy z Pucharu Niemiec. Minuty na boisku mam dozowane od początku sezonu. Forma ma przyjść za chwilę - wyjaśnia, jakby jej nie miał i w ostatnim meczu nie ustrzelił hat-tricka.

Wiek biologiczny Lewandowskiego to 26 lat



Na długowieczność i wytrzymałość Lewandowski pracował od początku kariery. Ostatnio zdradził, że lekarze zbadali jego wiek biologiczny, według którego ma 26 lat, a nie 32. Właściwa dieta, świadomy trening, regeneracja, unikanie używek - to wszystko daje smakowite owoce.

- Zbieram owoce zaangażowania w trening w wieku 19-20 lat, a bardziej intensywnie zabrałem się za to od 23. roku życia. W Polsce na siłownie nie chodziłem prawie wcale, zacząłem to robić w Lechu, ale dopiero na poważnie ćwiczyłem w siłowni w Dortmundzie. To dziś daje efekt - podkreśla Robert.

Ma świadomość, że wielkie wyzwania dopiero przed nim.

- Najcięższy okres przyjdzie z początkiem tego zgrupowania. Później cały kwiecień gramy co trzy dni i to będzie najcięższy miesiąc. Ja się na to przygotowywałem, ale zdaję sobie sprawę z tego, ze zmęczenie może przyjść. Na razie go nie ma, ani od strony fizycznej, ani mentalnej. Czuję się dobrze, jestem przygotowany na dalszy etap tego sezonu - zapewnia "Lewy"

Już jutro reprezentacja Polski z kapitanem wylatuje do Budapesztu na czwartkowe starcie eliminacji MŚ z Węgrami.

Analizując obciążenia meczowe naszych kadrowiczów w tym sezonie, widać, że oprócz Helika i Lewandowskiego mocno eksploatowani byli Jan Bednarek (2953 min), Kamil Jóźwiak (2739 min) i Maciej Rybus (2610 min). Pozostali piłkarze rozegrali mniej niż 2500 minut, a na największe deficyty w grze cierpią oczywiście Kamil Grosicki (tylko 504 minuty) i Arkadiusz Milik (606 min).





Liczba minut, jakie w tym sezonie na boisku spędzili wybrańcy Paula Sousy (bez bramkarzy):

Michał Helik - 3691

Robert Lewandowski - 3029

Jan Bednarek - 2953

Kamil Jóźwiak - 2739

Maciej Rybus - 2610

Kamil Glik - 2397

Piotr Zieliński - 2372

Grzegorz Krychowiak - 2272

Jakub Moder - 2236

Kamil Piątkowski - 2250

Bartosz Slisz - 2224

Mateusz Klich - 2103

Sebastian Szymański - 2008

Bartosz Bereszyński - 1976

Arkadiusz Reca - 1919

Karol Świderski - 1749

Sebastian Kowalczyk - 1646

Rafał Augustyniak - 1586

Paweł Dawidowicz - 1406

Krzysztof Piątek - 1385

Przemysław Płacheta - 1212

Kacper Kozłowski - 1018

Arkadiusz Milik - 606

Kamil Grosicki - 504