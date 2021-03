Termin FIFA otwiera zgrupowania reprezentacji narodowych dopiero od poniedziałku, ale Kamil Grosicki już od kilku dni zaczął swoje w Warszawie. Nadrabia stracony czas pod okiem fachowców ze sztabu Paulo Sousy.

Z ligi rezerw do reprezentacji Polski

80 meczów w kadrze, jest jednym z jej liderów, ale w West Bromwich Albion w całym sezonie idzie mu jak po grudzie. Ostatni występ w pierwszej drużynie to już zamierzchłe czasy - 19 stycznia, w futbolu wieczność. W miniony weekend wystąpił w zespole rezerw do lat 23 i na pewno nie o tym marzył. Kto jak kto, ale "TurboGrosik" z pewnością się nie podda. W związku z faktem, że pierwszy zespół WBA mecz 29. kolejki z Evertonem rozegrał już czwartego marca, dzięki czemu najbliższy weekend zespół ma wolny, Kamil zyskał zgodę klubu na wcześniejszy przyjazd do Polski.

Gościnność Legii

PZPN z kolei zyskał zgodę Legii Warszawa, by Grosicki mógł trenować na jej stadionie, gdzie Polska zagra z Andorą.

"Grosik" ćwiczy indywidualnie, pod okiem asystentów Sousy - Antonio Gomeza i Luisa Sali Pereza. Sam Sousa rozmawiał już z Kamilem.

- Nasi trenerzy pomagają Kamilowi osiągnąć wysoki poziom wytrenowania. Mieliśmy z Kamilem krótką rozmowę, ale bardziej o odpowiedzialności jego i kolegów w stosunku do drużyny narodowej. Oni kochają grać dla Polski - nie ma wątpliwości selekcjoner.

Polska i reprezentacja lekiem na bolączki z Anglii

Paulo Sousa zwrócił też uwagę na problemy, jakie przeżywa w Anglii "Grosik". - Grosicki miał ciężki moment w klubie, więc tym bardziej pobyt w Polsce i możliwość gry dla kraju budzi jego entuzjazm. Każdy nasz piłkarz, jak choćby Płacheta potrzebuje regularnej gry w klubie. Kamil nadrabia jej brak. We wtorek miał podwójną sesję treningową, w środę ma dzień wolny, a w czwartek czekają go trzy sesje treningowe. Grosicki mieszka w naszym hotelu, chcemy mu pokazać, czego oczekujemy od strony taktycznej - dodaje Sousa.

