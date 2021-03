Coraz bliżej do czwartkowego meczu Węgry - Polska, który rozpocznie eliminacje do MŚ. Wszyscy powołani przez Paulo Sousę piłkarze reprezentacji Polski trenowali przed południem w Warszawie. To intensywny dzień dla "Biało-Czerwonych", przygotowujących się do eliminacji mundialu. Za kilka godzin odbędą się kolejne zajęcia, również zamknięte dla mediów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Węgry – Polska. Robert Lewandowski: Za kadencji Brzęczka często byłem osamotniony z przodu (POLSAT SPORT).

Polacy rozpoczną kwalifikacje mistrzostw świata 2022 od czwartkowego spotkania z Węgrami w Budapeszcie. To będzie debiut Portugalczyka Sousy na stanowisku selekcjonera. Trzy dni później podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.





27 piłkarzy na treningu - Bereszyński i Świderski dołączyli

W przedpołudniowych zajęciach uczestniczyło 27 piłkarzy, łącznie z Bartoszem Bereszyńskim i Karolem Świderskim, których brakowało dzień wcześniej na pierwszym treningu.



Zajęcia na bocznym boisku Legii trwały około półtorej godziny i były niedostępne dla mediów.



"Zostało niewiele czasu do najbliższych meczów eliminacyjnych. Selekcjoner chce przećwiczyć różne elementy i warianty, dlatego treningi są zamknięte. Pogoda dopisywała, murawa była w bardzo dobrym stanie" - powiedział team menedżer reprezentacji i rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.





Kadra wróci na Łazienkowską

W późnym godzinach popołudniowych kadrowicze wrócą na Łazienkowską, aby wziąć udział w kolejnych zajęciach.



Oba treningi poprzedza odprawa taktyczna.



Poza tym we wtorek odbyły się badania pod kątem COVID-19. Wprawdzie szybkie testy antygenowe piłkarze i cały sztab przeszli już w poniedziałek (wszystkie wyniki były negatywne), ale tym razem przeprowadzono badania przewidziane w protokole medycznym UEFA, pierwsze z takich trzech podczas zgrupowania.



"Czekamy na wyniki, które będą jutro rano" - dodał Kwiatkowski.





Węgry - Polska retransmisja w Polsacie Sport

W środowe przedpołudnie reprezentacja wyleci do Budapesztu. Początek czwartkowego spotkania z Węgrami o godz. 20.45. Retransmisja o północy w Polsacie Sport.