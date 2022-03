W Macedonii chcą "Bitwy pod Porto". Ronaldo: Wierzę, że rozpęta się piekło

W ubiegłym roku Macedończycy mogli świętować swój największy jak dotychczas piłkarski sukces - ich kadra wzięła udział w przesuniętym o rok Euro 2020 i choć, zresztą zgodnie z oczekiwaniami, "Rysie" nie wyszły na turnieju nawet z grupy, to bez wątpienia samo uczestnictwo było dla nich niezwykle emocjonującą przygodą. Teraz stanęła przed nimi szansa na przebicie tamtego wyczynu.

Kadra Macedonii Północnej w eliminacjach do MŚ 2022 spisywała się bowiem naprawdę dobrze i w kwalifikacyjnej grupie J znalazła się jedynie "za plecami" niemalże bezkonkurencyjnych Niemców, a wyprzedziła Rumunię, Armenię, Islandię i Lichtenstein. To pozwoliło jej wziąć udział w barażach - i nastąpił najbardziej doniosły akcent tej historii, przynajmniej jak dotychczas.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. el. MŚ 2022. Włochy - Macedonia Północna 0-1. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

El. MŚ 2022. Baraże. Macedonia Północna obróciła plany Włochów w perzynę. Czy da radę Portugalii w "bitwie o Katar?"

24 marca, kiedy to Polacy mierzyli się ze Szkotami w meczu towarzyskim, Macedończycy ograli 1-0 zdecydowanie faworyzowaną ekipę Włoch w barażowym półfinale, a gola na wagę zwycięstwa już w doliczonym czasie drugiej połowy zdobył Aleksandar Trajkowski. W bałkańskim kraju nastąpiła prawdziwa euforia, ale przed podopiecznymi Blagoji Milewskiego kolejne równe trudne wyzwanie.

Już w ten wtorek mierzą się oni bowiem na wyjeździe z Portugalią, która wcześniej bez problemu pokonała 3-1 Turcję. W macedońskich mediach - atmosfera wielkiej ekscytacji i zagrzewania zawodników do boju. "Bitwa o Katar - Macedonia, w Porto, przeciw Portugalii" - krzyczy nagłówek z portali topsport.mk. Serwis cytuje też m.in. słowa kapitana zespołu, Stefana Ristowskiego. "Skoro wyszło z Włochami, to czemu nie miałoby wyjść i teraz?" - zastanawia się lider "Rysiów".

"Macedonio, powodzenia! W Porto do ataku o nową historię" - pisze z kolei gol.mk. Ristowski, Trajkowski i spółka mają podwójnie skomplikowane zadanie - nie dość, że ich oponenci na papierze są znacznie mocniejsi, to jeszcze czekają ich zmagania na niezwykle trudnym terenie, wśród dudniącej atmosfery Estadio do Dragao.

El. MŚ 2022. Baraże. Portugalia - Macedonia Północna. Cristiano Ronaldo: To kwestia życia i śmierci

"Namawiam kibiców - niech na Dragao rozpęta się piekło!" - apeluje przed spotkaniem kapitan Portugalczyków, Cristiano Ronaldo, który z Turcją bramki nie zdobył i teraz będzie wyjątkowo głodny nowych trafień.

"Wczoraj wieczorem kładłem się spać myśląc, że chciałbym, aby na stadionie wyłączono muzykę podczas naszego hymnu i pozwolono fanom zaśpiewać go a cappella, aby pokazać naszą pasję, naszą siłę i zjednoczenie wokół celu, jakim jest awans na mistrzostwa świata" - stwierdził "CR7", cytowany m.in. przez goal.com.

"Dla nas ten mecz jest kwestią życia i śmierci" - skwitował dosadnie.

El. MŚ 2022. Baraże. Portugalia - Macedonia Północna. Fernando Santos: Nie zlekceważymy rywali

Fernando Santos, trener "A Selecao", jest znacznie bardziej stonowany w wypowiedziach. "Jeśli pomyślimy, że Macedończycy są teoretycznie słabsi, to jesteśmy na złej drodze, to jest to najgorszy możliwy scenariusz" - stwierdził.

"Musimy mierzyć się z Macedonią Północną w taki sam sposób, w jaki zrobilibyśmy to z Włochami" - podkreślił, dając do zrozumienia, że ani przez moment nie ma zamiaru lekceważyć rywala.

Spotkanie Portugalia - Macedonia Północna rozpocznie się o godz. 20.45 - dokładnie w tym samym czasie, co starcie Polski ze Szwecją na Stadionie Śląskim. Choć uwaga wszystkich polskich kibiców będzie naturalnie skierowana na tę drugą potyczkę, to potem będzie warto zerknąć również na rezultaty "bitwy pod Porto" - tam czeka nas albo koncert Ronaldo i kolegów, albo kolejne zaskoczenie ze strony najlepszych w swych dziejach Macedończyków.

