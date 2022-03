Losowanie grup piłkarskiego mundialu w Katarze w 2022 roku odbędzie się w piątek o godz. 17, chociaż nie znamy jeszcze wszystkich uczestników turnieju. Dopiero w nocy ze środy na czwartek dołączyli do niego gracze USA i Meksyku, czekamy jednak na baraże międzykontynentalne. W nich zagrają Nowa Zelandia z Kostaryką, a także Peru z reprezentantem Azji - będzie to albo Australia, albo Emiraty Arabskie.

To jednak nie wszystko, bo z trzech planowanych barażów europejskich udało się rozegrać tylko dwa - w ich wyniku awans zdobyły Polska i Portugalia. Czeka na rozstrzygnięcie trzeci baraż, w którym Walia zagra ze zwycięzca wciąż nierozegranego starcia Szkocji z Ukrainą.

Losowanie mundialu 2022. Ukraina poszkodowana?

W związku z rosyjską agresją i wojną w Ukrainie świat poszedł Ukraińcom na rękę. W marcu nie byli w stanie przygotować się do pojedynku, więc został on przesunięty na czerwiec, ale jeśli będzie trzeba, zostanie rozegrany nawet we wrześniu. Szkocja i Walia cierpliwie czekają.

To przesunięcie spowodowało jednak, że baraż europejski został zakwalifikowany tak jak baraże międzykontynentalne i jego zwycięzca trafił do najsłabszego czwartego koszyka. Tam znajdują się już Nowa Zelandia z Kostaryką, a także Peru z Australia albo Emiratami Arabskimi, jak również Kamerun, Ghana, Kanada, Ekwador, Arabia Saudyjska. Ukraina (względnie Walia albo Szkocja) będą tam zatem jedynym europejskim zespołem.

Jest to niekorzystne rozwiązanie dla tych ekip, bowiem pozostali Europejczycy znaleźli się znacznie wyżej. Obecny ranking Ukrainy w klasyfikacji FIFA to pozycja 27., a zatem wyższa niż Polska. A jednak biało-czerwoni znaleźli się w koszyku czwarty, a Ukraina nie. Powodem jest także ranking Szkocji, która jest 40. w klasyfikacji FIFA, a może awansować na mundial.

Losowanie mundialu 2022. Polska w grupie śmierci?

Przykładowe grupy śmierci dla Polski to np.: Brazylia, Niemcy, Polska, Ghana albo Australia, czy też Francja, Urugwaj, Polska, Ghana albo Australia. Wielce zdradliwa może się też okazać grupa Brazylia, Dania, Polska, Kanada. Możliwe są także łatwiejsze warianty jak chociażby: Katar, Szwajcaria, Polska, Nowa Zelandia.

Kiedy losowanie mundialu Katar 2022?

Losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata w Katarze odbędzie się w piątek 1 kwietnia o godz. 17 czasu polskiego.

Kiedy odbędzie się Mundial w Katarze?

Mistrzostwa Świata w Katarze odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Ten nietypowy termin ma związek z bardzo wysokimi temperaturami, które panują tam latem, dlatego turniej przeniesiono na jesień.