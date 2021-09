Ukraina - Francja w meczu eliminacji mistrzostw świata 2022. Trwa

Relacja nie odświeża się automatycznie - wciśnij F5



"Trójkolorowi" w eliminacjach do mundialu spisują się - jak na mistrzów świata - przeciętnie. Przed potyczką na Ukrainie wygrali tylko dwa z czterech meczów, w pozostałych dwóch notując remisy. Mimo to zajmowali pierwsze miejsce w tabeli, lecz musieli mieć się na baczności.



Ukraińcy nie przestraszyli się rywala - z którym w pierwszym meczu zremisowali 1-1 - i w pierwszych minutach prezentowali się bardzo dobrze. Nie tylko nie pozwalali Francuzom oddać strzału na swoją bramkę, lecz także sami odważnie ruszali do ofensywy.



Ukraina - Francja 0-0 - trwa I połowa



El. MŚ 2022 - Europa

2021-09-04 20:45 | Stadion: NSK Olimpijs'kyj Ukraina Francja 0 0

TB