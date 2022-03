Trener Ukrainy nie bawi się w dyplomację. "Nie ma już kraju o nazwie Rosja"

Oprac.: Jakub Kędzior Eliminacje MŚ 2022

Podczas gdy my przygotowujemy się do meczu barażowego ze Szwedami, który zadecyduje o tym, kto zagra w finałach mistrzostw świata, reprezentacja Ukrainy nie jest w stanie rozgrywać spotkania ze Szkotami z powodu rosyjskiej napaści na ten kraj. Selekcjoner ukraińskiej reprezentacji w rozmowie z portalem insidethegames.biz przyznaje, że nie widzi szans na to, by to spotkanie w ogóle doszło do skutku. W mocnych słowach zwraca się również do Rosjan.

Zdjęcie Ołeksandr Petrakov / SERGEI SUPINSKY / AFP