Na specjalne seminarium powołania dostali tylko sędziowie główni, a także arbitrzy VAR, którzy znajdują się w grupie kandydatów do wyjazdu na mundial. Z federacji UEFA powołano 20 sędziów i 16 VAR-owców, a w tym zacnym gronie znalazł się Szymon Marciniak i Tomasz Kwiatkowski, który pełni funkcję arbitra VAR.

Nie ma co ukrywać, że na mundial nie pojedzie aż tyle sędziów z Europy, a zatem lista ta będzie z pewnością skrócona i przed arbitrami czeka jeszcze wiele pracy. Seminarium FIFA odbędzie się w dniach 17-21 stycznia 2022 roku w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Abu Zabi.

Wśród powołanych sędziów głównych z UEFA najliczniejszą grupę stanowią Hiszpanie - trzech arbitrów. Po dwóch sędziów pojedzie z Anglii, Francji i Rumunii, a po jednym z Bułgarii, Niemiec, Izraela, Włoch, Holandii, Portugalii, Polski, Rosji, Serbii, Słowenii i Turcji.

W roli arbitrów VAR najliczniejszą grupę stanowić będą Włosi, którzy udadzą się w aż 4 osoby. Do tego pojedzie trzech VAR-owców z Hiszpanii i po dwóch z Francji, Niemiec i Holandii. Dodatkowo po jednym przedstawicielu będą miały Anglia, Polska i Portugalia.

Polski sędzia Szymon Marciniak coraz bliżej mundialu

Powołanie na seminarium FIFA jest bardzo dobrą informacją dla polskich arbitrów. Jest to kolejny krok, aby znaleźć się w przyszłym roku w Katarze i poprowadzić mundialowe spotkania. Nasi sędziowie niedawno uczestniczyli w Pucharze Narodów Arabskich, który organizowany był także przez FIFA i stanowił próbę generalną przed mistrzostwami świata. Polski zespół sędziowski prowadzi Szymon Marciniak, a na liniach pomagają mu Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Za system VAR odpowiedzialny jest Tomasz Kwiatkowski, który wspierany jest zawsze przez inny arbitrów. Z pewnością droga do mundialu jest jeszcze długa, ale jeżeli żadne kontuzje nie pokrzyżują planów, to wielce prawdopodobne wydaje się osiągnięcie wymarzonego celu.

Lista powołanych:

Sędziowie główni: Georgi Kabakov (BUL), Michael Oliver (ENG), Anthony Taylor (ENG), Benoît Bastien (FRA), Clément Turpin (FRA), Daniel Siebert (GER), Orel Grinfeeld (ISR), Daniele Orsato (ITA), Danny Makkelie (NED), Szymon Marciniak (POL), Artur Soares Dias (POR), Ovidiu Hațegan (ROU), Istvan Kovacs (ROU), Sergei Karasyov (RUS), Srdan Jovanović (SRB), Slavko Vinčič (SVN), Carlos del Cerro Grande (ESP), Jesus Gil Manzano (ESP), Antonio Miguelo Mateu Lahoz (ESP) i Cuneyt Çakır (TUR).

VAR: Stuart Attwell (ENG), Willy Delajod (FRA), Benoit Millot (FRA), Bastian Dankert (GER), Marco Fritz (GER), Marco Di Bello (ITA), Marco Guida (ITA), Massimiliano Irrati (ITA), Paolo Valeri (ITA), Jochem Kamphuis (NED), Pol van Boekel (NED), Tomasz Kwiatkowski (POL), Joao Pedro Silva Pinheiro (POR), Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP), Alejandro José Hernández Hernández (ESP), Juan Martínez Munuera (ESP).