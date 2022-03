Szwajcarscy kibice bez litości. Tak zakpili sobie z włoskiej kadry

W ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach, próżno szukać tak sensacyjnego piłkarskiego rozstrzygnięcia jak to, które padło w meczu między Włochami i Macedonią Północną. "Squadra Azzurra", stawiana w roli zdecydowanych faworytów, uległa rywalom 0-1 na własnym terenie, w Palermo i tym samym przekreśliła swoją ostatnią szanse na udział w MŚ 2022, które rozpoczną się w listopadzie w Katarze.

Bohaterem spotkania był Aleksandar Trajkowski, który pokonał Gianluigiego Donnarummę w 92. minucie potyczki. "Włoska katastrofa" - grzmiały na drugi dzień tytuły gazet z Półwyspu Apenińskiego. Jak mocno by jednak nie roztrząsały tej porażki, to nic nie zmieni faktu, że Włochy, mistrzowie Europy, opuszczą drugi z rzędu mundial.

Reklama

Przed Macedończykami jeszcze finał baraży z Portugalią - podczas gdy te dwie ekipy szykują się do pojedynku o "być albo nie być" na MŚ, niektóre kadry narodowe poświęcają się spokojnym meczom towarzyskim. Tak było chociażby w przypadku Szwajcarii, która w sobotę zmierzyła się z Anglią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anglia - Szwajcaria. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Anglia - Szwajcaria. Helweccy kibice wyśmiali kadrę Włoch za pomocą transparentu

Mecz zakończył się wygraną podopiecznych Garetha Southgate'a 2-1, a decydującą bramkę zdobył w 78. z rzutu karnego Harry Kane. Ciekawe rzeczy działy się jednak nie tylko na boisku, ale i na trybunach, gdzie kibice szwajcarscy postanowili pokazać transparent wyśmiewający niedawną przegraną Włochów.

Transparent ów imitował stronę wyszukiwarki Google, na której wpisano hasło "Włochy mistrzostwa świata Katar 2022". Pod spodem zamieszczono jednak odpowiedź: "Czy chodziło ci o: Szwajcarię?", co było oczywiście odniesieniem do fakty, że ekipa "Nati" już dawno - w przeciwieństwie do reprezentantów Italii - przypieczętowała swój awans na turniej. Kibice spod znaku białego krzyża pozwolili więc sobie na drobną złośliwość...

El. MŚ 2022. Włochy drugi raz z rzędu bez awansu na mundial. Szwajcaria zakwalifikowana kilka miesięcy temu

Reprezentacja Szwajcarii awansowała na mundial w połowie listopada 2021 roku jako zwycięzca eliminacyjnej grupy C strefy UEFA. Bezpośrednią promocję wywalczyła kosztem m.in. "Squadra Azzurra", co dodaje kolejny "smaczek" do wspominanego już transparentu.

Włochy tymczasem po raz pierwszy w historii dwa razy z rzędu nie awansowały na mistrzostwa świata. Wcześniej tylko raz nie zdołały przejść eliminacji - w 1958 roku, kiedy to turniej organizowany był przez Szwecją. Ponadto Italia nie podeszła też do rywalizacji w pierwszym, urugwajskim mundialu z 1930 r.

Mecz Portugalii z Macedonią Północną odbędzie się 29 marca o godz. 20.45. Cristiano Ronaldo i jego koledzy z drużyny wiedzą już z pewnością, że bałkańskich rywali nie można lekceważyć...