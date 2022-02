W czwartek FIFA zawiesiła Zimbabwe oraz Kenię, ale nie Rosję. Na temat agresji Rosji na Ukrainę, władze światowego futbolu tylko "wyraziły zaniepokojenie". Tej reakcji (jej braku) - patrząc na związki FIFA z Rosją i Władimirem Putinem - część obserwatorów się spodziewała.

Szef FIFA Gianni Infantino, Władimir Putin i "więzy przyjaźni, które będą wieczne"

W 2019 roku, prezydent FIFA Gianni Infantino otrzymał Order Przyjaźni od prezydenta Rosji Władimira Putina. Przy okazji, Gianni Infantino nazwał mundial rozegrany w 2018 roku w Rosji "najlepszymi mistrzostwami świata w historii". Władimir Putin, dziękował z kolei szefowi FIFA za "możliwość spełnienia marzenia jego życia". W końcu, Gianni Infantino już z orderem na piersi powiedział:

- Powitałeś cały świat jak przyjaciół, a świat złączył się z Rosją więzami przyjaźni, która będzie trwała wiecznie - tak szef FIFA zwrócił się do Władimira Putina.

Gianni Infantino pytany o Order Przyjaźni od Władimira Putina

Do wręczenia Orderu Przyjaźni, na konferencji prasowej po czwartkowym zebraniu FIFA, nawiązał dziennikarz AP, Rob Harris. Podczas łączenia przez zoom, reporter pytał Gianniego Infantino:

- Czy ma pan jakieś refleksje na temat przeprowadzenia w Rosji mundialu już po aneksji Krymu? Czy żałuje pan swoich bliskich związków z Władimirem Putinem wobec wojny na Ukrainie? Czy zamierza pan oddać Order Przyjaźni wręczony przez prezydenta Rosji? - pytał Rob Harris.

Podczas krótkiej, minutowej odpowiedzi, prezydent FIFA Gianni Infantino ani razu nie wypowiedział takich słów jak "Putin", "Rosja", "wojna" czy "Order Przyjaźni". Ta odpowiedź dobrze uzupełnia działania FIFA (ich brak) w stosunku do Rosji. - Rolą sportu jest zbliżanie ludzi do siebie, wprowadzanie pokoju między krajami, też między tymi, które nie mają dobrych relacji czy są w konflikcie. Wierzę, że futbol należy do ludzi na całym świecie. Dziś moje myśli są z ludźmi, którzy cierpią na eskalacji tego konfliktu - cedził okrągłą formułkę Gianni Infantino.

Decyzja UEFA: finał Ligi Mistrzów przeniesiony z Rosji. Co z barażem Rosja - Polska?

W piątek UEFA podjęła decyzję o przeniesieniu finału Ligi Mistrzów 2022 z Sankt Petersburga do Paryża. Mecze rosyjskich i ukraińskich drużyn - zarówno klubowych, jak i narodowych - mają być rozgrywane na neutralnym terenie. W kwestii barażów z udziałem Ukrainy i Rosji (w tym barażu Rosja - Polska), ostateczna decyzja ma jednak należeć do FIFA. Ta jednak na razie ogranicza się do komunikatów, które nic nie znaczą.