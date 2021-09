Szef FIFA pogratulował Cristiano Ronaldo. "Ikona"

Ronaldo w wygranym w środę 2:1 meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata z Irlandią zdobył obie bramki dla gospodarzy i łącznie ma 111 trafień w narodowych barwach.

Słynny piłkarz, który przeszedł niedawno z Juventusu Turyn do Manchesteru United, trafił do siatki Irlandczyków najpierw w 89. minucie, doprowadzając do remisu 1:1, a w doliczonym czasie gry zapewnił Portugalii zwycięstwo. 36-letni Ronaldo mógł strzelić gola już w pierwszej połowie, ale nie wykorzystał wówczas rzutu karnego.

Łącznie ma 111 goli w drużynie narodowej, czyli o dwa więcej niż Irańczyk Ali Daei, który swój dorobek uzyskał w latach 1993-2006.

To był 180. mecz w reprezentacji rozegrany przez Ronaldo. 36-letni piłkarz zapewnił po spotkaniu, że nie zamierza jeszcze kończyć kariery i ma nadzieję na kolejne trafienia.

- Jestem bardzo szczęśliwy, ale nie dlatego, że poprawiłem rekord, ale także dlatego, że udało nam się wygrać spotkanie i do samego końca w siebie wierzyliśmy - skomentował.

Po ustanowieniu rekordu zaczęły spływać do Ronaldo gratulacje z całego świata.

"Jesteś nie tylko narodowym bohaterem, ale także międzynarodową ikoną i idolem wielu zawodników z całego świata. Twoje umiejętności i ciągła chęć poprawienia własnych osiągnięć zasługują na podziw i pochwałę" - napisał Infantino w oficjalnym komunikacie FIFA.

To kolejne osiągnięcie Ronaldo, który pięciokrotnie wybierany był najlepszym piłkarzem świata. W minionych mistrzostwach Europy został królem strzelców. Ma też 134 trafienia w meczach Ligi Mistrzów, co jest najlepszym osiągnięciem w historii tych rozgrywek.