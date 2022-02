Czerczesow, który w 2018 roku doprowadził Rosjan do najlepszej ósemki mistrzostw świata jest w Polsce dobrze znany. Przede wszystkim dlatego, że prowadził Legię Warszawa, co łączy go z osobą Czesława Michniewicza. Gdy jasnym stało się, że to ten szkoleniowiec będzie pracować z "Biało-Czerwonymi" i poprowadzi ich w barażu, 58-latek zadeklarował pomoc kadrze "Sbornej".

Stanisław Czerczesow chce pomóc rosyjskiej kadrze

- Pogratulowałem Czesławowi nominacji. Podziękował za miłe słowa - zdradził w rozmowie z "MatchTV". Gdy został zapytany o to, czy zgodziłby się pomóc swojej drużynie narodowej, gdyby pojawiła się taka możliwość, potwierdził.



- Pomagamy sobie. Trener może być różny, ale drużyna narodowa jest jedna. Nie będzie z tym problemu - zadeklarował.



Reprezentacja Polski zagra z Rosją 24 marca w Moskwie.

