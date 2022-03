Słowacy rywalizowali o przepustkę na mistrzostwa świata w grupie z m.in. Chorwacją i Rosją. Zajęli ostatecznie trzecie miejsce, ustępując właśnie dwóm wymienionym ekipom. Ich strata była potężna - podczas, gdy w 10 meczach "Vatreni" zgromadzili 23 punkty, a "Sborna" - 22, oni - ledwie 14, wygrywając tylko trzy mecze.

Wojna w Ukrainie. Jest oświadczenie Słowacji ws. gry w barażach

Tuż po pojawieniu się informacji o zawieszeniu Rosji przez FIFA i UEFA zaczęły mnożyć się spekulacje dotyczące tego, kto może zastąpić Rosjan w barażach o awans na MŚ. Realne wydają się nadal trzy scenariusze. Jeden z nich zakłada, że będzie to właśnie Słowacja, jako trzecia ekipa grupy eliminacyjnej.

Komunikat w sprawie wydał słowacki związek, który jednocześnie potępił agresję Rosji na Ukrainę. Odnosząc się do kwestii baraży, wypowiedział się jednak bardzo dyplomatycznie.

"Pragniemy podkreślić, że Słowacja w eliminacjach do mistrzostw świata 2022 nie osiągnęła wyników, które uprawniałyby ją do dalszej walki o awans do turnieju finałowego. Dlatego nie chcemy składać żadnych roszczeń i w pełni uszanujemy każdą decyzję UEFA i FIFA w sprawie" - napisano.

Włoski dziennikarz, Gianluca Di Marzio informował, że Polska automatycznie awansuje do finałowej fazy baraży, co oznaczałoby, że branie Słowaków pod uwagę jest bezzasadne. Jego informacje nie mają jednak żadnego, oficjalnego potwierdzenia.