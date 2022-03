Skandal w Senegalu. Egipcjanie oskarżają kibiców o rasizm i atak na autokar

Kiedy wszyscy piłkarscy kibice w Polsce kierowali swój wzrok na Stadion Śląski w Chorzowie i mecz Polska - Szwecja, na szczęście zwycięski dla nas, w innych zakątkach świata również trwały końcowe zmagania o awans na mundial. Dotyczyło to m.in. 10 afrykańskich reprezentacji, spośród których na mistrzostwach zobaczymy ostatecznie Tunezję, Maroko, Kamerun, Ghanę i Senegal.

W przypadku ostatniego z wymienionych krajów doszło jednak do poważnych kontrowersji - we wtorek Senegalczycy na własnym terenie, na stadionie w Diamniadio, wygrali z Egipcjanami w karnych 3-1, ale trudno mówić, że było to uczciwe współzawodnictwo. Za każdym razem bowiem gdy ktoś z przyjezdnych podchodził do "jedenastki", był oślepiany przez dziesiątki laserów kierowanych przez kibiców wprost na jego twarz.

W efekcie "Faraonowie" trzy z czterech karnych zmarnowali - swojej szansy spektakularnie nie wykorzystał m.in. największy gwiazdor egipskiego zespołu, Mohamed Salah. W te oto sposób, w warunkach dalekich od fair play, "Lwy Terangi" zapewniły sobie wyjazd do Kataru.

El. MŚ 2022. Senegal - Egipt. Senegalscy fani niebezpieczni na stadionie i poza nim

Już sam ten fakt wzbudził dyskusję, czy Senegalowi nie należy się kara za zachowanie osób znajdujących się na trybunach, zwłaszcza, że dopuścili się oni również obrzucania różnymi przedmiotami piłkarzy z zespołu rywali, skupiając się przede wszystkim na wspomnianym już Salahu. Teraz jednak wychodzą na światło dzienne i kolejne przewinienia kibiców.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Egipski Związek Piłki Nożnej (EFA), Senegalczycy skupieni na trybunach przygotowali również obraźliwe względem gości transparenty, wykonywali też w ich kierunku nieeleganckie gesty oraz wykonywali wulgarne okrzyki. Jak oceniła federacja, ataki te miały rasistowskie podłoże.

Zupełny brak manier wykazali również - w już szczególnie niebezpieczny sposób - poza stadionem, obrzucając autokar Egipcjan kamieniami. W związku z tym incydentem niektórzy członkowie reprezentacji mieli odnieść obrażenia, bowiem rozbito szyby w pojeździe. Na dowód tych zdarzeń EFA umieściła w mediach społecznościowych kilka zdjęć.

El. MŚ 2022. Egipt oskarża Senegal. Oficjalne zawiadomienie wpłynęło do CAF i FIFA

Związek powiadomił, że złożył oficjalną skargę przeciwko Senegalowi do obserwatora meczu, funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa, CAF (afrykańskiej konfederacji piłkarskiej) oraz FIFA. Czy Senegalowi w związku z tym może grozić wykluczenie z MŚ 2022? Na ten moment wydaje się, że nie, bowiem byłaby to sytuacja bez precedensu w dziejach mundialów, natomiast wysoka grzywna i konieczność rozgrywania spotkań bez publiki zdają się jak najbardziej realne.

Senegalczycy na mistrzostwa pojadą po raz trzeci - brali w nich udział również w 2018 roku, kiedy to m.in. zdołali ograć Polskę 2-1.

