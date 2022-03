Rosyjski parlamentarzysta ostrzega. "Za wcześnie, by Polacy się cieszyli"

Przypomnijmy, że działacze FIFA przez kilka dni analizowali różne scenariusze dotyczące nadchodzącego meczu barażowego z Polską, ale ostatecznie wybrali ten najbardziej przyzwoity. I rosyjscy piłkarze 24 marca nie zagrają z Polakami. Oznacza to także bezpośredni awans naszej kadry do finału baraży.

Taka decyzja wywołała w Rosji prawdziwą burzę. Cytowany przez portal "sport24.ru" deputowany rosyjskiego parlamentu Dmitrij Swiszczew ostrzegał jednak, że Polacy nie powinni jeszcze się cieszyć. - To wszystko przejaw rusofobicznej histerii. Można podejmować różne decyzje, ale potem z ich konsekwencjami zmagać się całe życie. Dajmy im chwilę odetchnąć, teraz pora na decyzję CAS. Uważam, że to za wcześnie, by Polacy już się cieszyli - mówił polityk.

Rosjanie już wcześniej odwołali się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), który będzie rozstrzygał ich odwołanie. Mimo to FIFA postanowiła nie czekać na jego decyzję i już teraz zawiesić ten kraj, dzięki czemu Polacy w półfinale barażu o awans na mundial dostali wolny los i trafiają bezpośrednio do finału.