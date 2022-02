Dzień wcześniej FIFA wydała kuriozalne oświadczenie, w którym poinformowała, że będzie monitorować i obserwować sytuację na Ukrainie, ale nie zamierza wykluczać Rosjan z udziału w żadnych rozgrywkach, a jedyne sankcje, jakie proponuje, to brak hymnu, flagi i grę pod szyldem tamtejszego związku piłkarskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najnowszy przegląd mediów społecznościowych: Jak świat sportu reaguje na zbrodniczą działalność Rosjan w Ukrainie. WIDEO POLSAT GO

Organizację spotkała za to ogromna krytyka, niemal wszyscy kibice futbolu byli oburzeni. Kolejne federacje, idąc śladem Polski, zaczęły deklarować, że nie zamierzają respektować decyzji FIFA i niezależnie od nazwy, nie zamierzają grać z żadną rosyjską drużyną.

Reklama

Czytaj także: PZPN znosi ograniczenia dla ukraińskich graczy

FIFA: Rosjanie zawieszeni we wszystkich rozgrywkach

Presja, jak widać, przyniosła sens. Media w Niemczech i Wielkiej Brytanii informowały, że FIFA ugnie się przed działaniem krajowych federacji i wykluczy wszystkie rosyjskie drużyny z rozgrywek. I to stało się faktem. FIFA i UEFA we wspólnym oświadczeniu przekazały, że Rosja została zawieszona, a to oznacza, że tamtejsza drużyna narodowa nie będzie mogła rozegrać barażu o udział w mistrzostwach świata, które pod koniec roku zostaną rozegrane w Katarze.

"W następstwie wstępnych decyzji przyjętych przez Radę FIFA i Komitet Wykonawczy UEFA, które przewidywały przyjęcie dodatkowych środków, FIFA i UEFA podjęły dziś wspólnie decyzję, że wszystkie rosyjskie drużyny, zarówno reprezentacje narodowe, jak i drużyny klubowe, zostaną zawieszone w uczestnictwie w zarówno w rozgrywkach FIFA, jak i UEFA do odwołania.

Piłka nożna jest tutaj w pełni zjednoczona i w pełnej solidarności ze wszystkimi ludźmi na Ukrainie. Obaj prezydenci mają nadzieję, że sytuacja na Ukrainie ulegnie znacznej i szybkiej poprawie, aby piłka nożna znów mogła być nośnikiem jedności i pokoju między ludźmi" - czytamy we wspólnym oświadczeniu UEFA i FIFA.

Przypomnijmy, że Rosjanie mieli być rywalem "Biało-Czerwonych" w barażowym starciu. W tej sytuacji jednak do tego spotkania nie dojdzie.

Decyzja oznacza również, że swojego meczu w 1/8 finału Ligi Europy nie Spartak Moskwa, który wraz z innymi rosyjskimi drużynami został zawieszony.