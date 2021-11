Relacja nie odświeża się automatycznie - wciśnij F5



Grecja - Hiszpania 0-1 (trwa przerwa)



We wcześniej rozegranym meczu grupy B Gruzja niespodziewanie pokonała Szwecję 2-0. Byłą to dobra wiadomość dla Hiszpanów, którzy potrzebowali zwycięstwa, by objąć fotel lidera.



Rozjemcą czwartkowego meczu był Szymon Marciniak. W pierwszych minutach Polak nie miał dużo pracy, podobnie jak bramkarze obu ekip. Z jednym, niezbyt groźnym uderzeniem gospodarzy pewnie poradził sobie Unai Simon.



W 17. minucie w niezłej sytuacji znalazł się Raul de Tomas. Niepotrzebnie przekładał jednak piłkę w polu karnym rywala, przez co nie zdołał oddać strzału.



Kilka chwil później Georgios Masouras stanął oko w oko z Simonem i pokonał go, ale sędzia Marciniak błyskawicznie przerwał jego radość, odgwizdując spalonego.



W 24. minucie Marciniak ponownie użył gwizdka, wskazując "na wapno" w polu karnym Greków. Do akcji wkroczył jeszcze system VAR, podtrzymując jego decyzję. Do piłki podszedł Pablo Sarabia, pewnie wykorzystując rzut karny. Do przerwy Hiszpanie prowadzili 1-0.



Irlandia - Portugalia 0-0 (przerwa)



Cristiano Ronaldo i spółka wciąż nie są pewni awansu na mundial. Przed meczem z Irlandią Portugalczycy zajmowali drugie miejsce w grupie, tracąc jeden punkt do Serbii, która rozegrała o jeden mecz więcej.



Mimo starań Portugalczyków, pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.



Wyniki równolegle trwających spotkań:



Malta - Chorwacja 1-4



Niemcy - Leichtenstein 4-0



Rumunia - Islandia 0-0



Słowacja - Słowenia 0-1



