Już teraz przyznany Katarowi mundial w 2022 roku jest bardzo nietypowy. Z powodu bardzo wysokich temperatur, jakie panują nad Zatoką Perską w czerwcu i lipcu, gdy zwyczajowo organizuje się takie mistrzostwa, przesunięto go na przełom listopada i grudnia. Mistrzostwa świata w Katarze mają się rozpocząć 21 listopada 2022 roku, a skończyć 18 grudnia, czyli zaledwie tydzień przed wigilią.



Nigdy w dziejach nie organizowano mundialu tak późno i w takim terminie. Nawet gdy odbywał się on na półkuli południowej, jak w Urugwaju w 1930 roku, Argentynie w 1978 roku czy Republice Południowej Afryki w 2010 roku nie przesuwano go na późną jesień jak teraz.

Mundial 2022 w Katarze powoduje komplikacje

Taka zmiana terminu oznacza, że turniej odbędzie się nie po zakończeniu sezonu piłkarskiego we wszystkich ligach, jak dotychczas, ale w jego środku. Już to budzi sprzeciw wielu klubów czy kontynentalnych federacji, rozgrywających swoje puchary. A to nie koniec komplikacji.



Francuski dziennik "L'Equipe" publikuje bowiem list, jaki UEFA wysłała do swoich federacji narodowych w Europie. Informuje w nim, że zawodnicy zostaną zwolnieni z obowiązków klubowych dopiero 14 listopada 2022 roku i wtedy dopiero zaczną się rozliczenia między federacją a klubami za ich udział w zgrupowaniach i samych mistrzostwach. To sprawia, że zostanie im tydzień na przygotowania, w tym sparingi.

UEFA na razie tej informacji nie potwierdza, ale gdyby była prawdą, doszłoby do niespotykanego dotąd w dziejach futbolu kuriozum. Reprezentacje prawdopodobnie pojechałyby do Kataru z marszu.



Na razie do finałów mistrzostw świata w 2022 roku zakwalifikowały się dwa zespoły poza gospodarzami - Niemcy i Dania.