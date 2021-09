Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.

Po trzech meczach Portugalia jest liderem grupy A el. MŚ 2022. Do tej pory zdobyła siedem punktów. Z kolei Irlandia rozegrała na razie dwa spotkania. Oba przegrała.

Dodatkowo w tym spotkaniu Cristiano Ronaldo może pobić rekord wszechczasów pod względem liczby goli w kadrze. Ma ich 109, tyle samo, co Irańczyk Ali Daei. Jeśli dziś Portugalczyk trafi do siatki przynajmniej raz, zostanie samodzielnym rekordzistą.



Pierwszą okazję do pobicia rekordu Portugalczyk miał już w 15. minucie. Wykonywał wtedy rzut karny. Bramkarz jednak wyczuł jego intencje i odbił piłkę.





Portugalia - Irlandia 0-0 - trwa I połowa

