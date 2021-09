Paweł Raczkowski poprowadzi spotkanie grupy E, w którym Białoruś podejmie reprezentację Belgii. Co ciekawe w związku z sytuacją polityczną, spotkanie zostanie rozegrane w Rosji, a dokładniej mówiąc w Kazaniu na Stadionie Centralnym o godzinie 20.45. Raczkowskiemu asystować będą Radosław Siejka i Adam Kupsik. W roli sędziego technicznego zobaczymy Tomasza Musiała, a przed monitorami VAR czuwać będą Paweł Gil i Tomasz Kwiatkowski.

Sytuacja w grupie E wydaje się być klarowna. Po pięciu meczach liderem jest Belgia z dorobkiem 13 punktów. Za nią plasują się Czechy z 7 punktami na koncie, a z jednym mniej Walia. Białoruś jest na czwartym miejscu z zaledwie 3 oczkami wywalczonymi z Estonią, która ma zero punktów.

Paweł Raczkowski - jeden z najlepszych polskich arbitrów

Paweł Raczkowski to 38-letni sędzia z Warszawy, który regularnie od prawie 11 lat prowadzi spotkania Ekstraklasy. Na swoim koncie ma ich ponad 250 i jest uważany za jednego z najlepszych polskich arbitrów. Raczkowski w swojej dotychczasowej karierze może pochwalić się m.in.: 4 meczami w fazie grupowej Ligi Mistrzów i aż 18 w Lidze Europy. Do tego dochodzi 13 spotkań kwalifikacyjnych do europejski pucharów i 10 reprezentacji seniorskich w meczach o stawkę. Dodatkowo prowadził on wiele spotkań rozgrywek młodzieżowych, a w 2015 roku był sędzią w meczu finałowym Mistrzostw Europy do lat 17. Paweł Raczkowski na minionych Igrzyskach Olimpijskich pracował jako sędzia VAR

Szymon Marciniak i Paweł Sokolnicki na VAR

W środowych meczach będziemy mogli zobaczyć jeszcze Szymona Marciniaka i Pawła Sokolnickiego, którzy będą odpowiadać za system VAR w meczu grupy C: Irlandia Północna - Szwajcaria. To spotkanie poprowadzą austriaccy sędziowie pod kierownictwem Haralda Lechnera. Czasami tak bywa, że w danym kraju jest deficyt VAR-owców, bądź po prostu tego systemu tam nie ma i niezbędna jest pomoc kolegów z innych państw. Spotkanie Irlandii Północnej ze Szwajcarią zostanie rozegrane o godzinie 20.45 na stadionie Windsor Park w Belfaście.