W obliczu wojny, jaką Rosja wypowiedziała Ukrainie, na Władimira Putina i jego kraj nałożone zostały pierwsze sankcje. Zdaniem polskiego ministra sportu i turystyki, Kamila Bortniczuka, powinno się wprowadzić również kary natury sportowej. Zaapelował, by przenieść wydarzenia sportowe z Rosji do innych państw.

"Sankcje o charakterze gospodarczym dla przeciętnego Rosjanina pewnie nie są odczuwalne, media rosyjskie zapewne niespecjalnie o nich informują. Ale przeniesienie tak ważnych wydarzeń sportowych z perspektywy przeciętnego Rosjanina, kibica, już niezauważone być nie może" - wyjaśniał w Polsat News.

Jego apel obejmuje m.in. przeniesienie na neutralny grunt barażowego mecz Rosja - Polska, który zaplanowano na 24 marca w Moskwie.

Mecz Rosja - Polska przeniesiony? Kamil Bortniczuk naciska na sankcje

Nie tylko Fiodorow. Inni piłkarze reprezentacji Rosji zajęli jasne stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie

Stanowisko w sprawie zbrojnej agresji Władimira Putina publicznie zabiera część piłkarzy reprezentacji Rosji, z którą to Polacy mają zmierzyć się w marcowym spotkaniu w ramach eliminacji do mundialu w Katarze.

Jako pierwszy wypowiedział się Fiodor Smołow . "Nie dla wojny" - napisał obok emotikony złamanego serca i ukraińskiego znaku.

PZPN rozczarowany stanowiskiem FIFA w sprawie Rosji. Jest reakcja

Teraz dołączają do niego pozostali gracze. Konstantin Kuczajew, wypożyczony z CSKA Moskwa do Rubinu Kazań, udostępnił na swoim profilu na Instagramie to samo hasło, co Smołow. Dmitrij Barinow z Lokomotiwu Moskwa opublikował grafikę, na której widnieją splecione dłonie w ukraińskich oraz rosyjskich barwach. W tle widać gołębia, znak pokoju, oraz ręce złożone do modlitwy.

Fiodor Kudriaszow, reprezentujący barwy Rosji oraz tureckiego Antalyaspor, zamieścił poruszające zdjęcie z dwiema dłońmi: osoby dorosłej i dziecka, oraz napisem: "Stop wojnie".

Jasne stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie zajął również Wasilij Bieriezucki. To były piłkarz, który ma na koncie ponad 100 meczów dla Rosji, a także prawie 400 spotkań w barwach CSKA Moskwa. Na Euro 2008 zdobył ze "Sborną" brązowy medal. "Nie dla wojny" - napisał teraz, w kontekście inwazji Putina na Ukrainę.

UEFA podjęła decyzję. Co z barażem Rosja - Polska?

