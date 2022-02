Piłkarz reprezentacji Ukrainy życzy Putinowi "najgorszej śmierci". Wpis usunięto

Ołeksandr Zinczenko, piłkarz reprezentacji Ukrainy i Manchesteru City, swój wpis (story) na Instagramie opublikował w czwartek przed południem, kilka godzin po tym, gdy Rosja rozpoczęła - de facto - wojnę na Ukrainie. Nad zdjęciem Władimira Putina, Zinczenko wyraził nadzieję, że prezydent Rosji zginie "najboleśniejszą śmiercią".

Wojna na Ukrainie. Wpis Zinczenki błyskawicznie zniknął

Wpis (story) Ołeksandra Zinczenki nie jest już widoczny na jego koncie na Instagramie. Jak podaje wiarygodne ukraińskie medium Tribuna, treści nie usunął jednak sam piłkarz, a moderatorzy Instagrama. Samo konto Ołeksandra Zinczenki nie zostało zawieszone. Piłkarz Manchesteru City w dniu inwazji Rosji na Ukrainę opublikował też story z cytatem z naczelnego Tribuny ws. Ukrainy: "Rosjanie, czy miło wam jest obudzić się w faszystowskich Niemczech? Każdy Rosjanin, który nie wypowie głośno swej opinii, zostanie uznany za wroga na zawsze. Koniec kompromisów"

Zdjęcie Wojna na Ukrainie. Ołeksandr Zinczenko na Instagramie opublikował apel naczelnego Tribuny / Instagram / Instagram

Ołeksandr Zinczenko jako story wrzucił też zdjęcie Romana Jaremczuka, który po strzeleniu gola w meczu Ligi Mistrzów Benfica - Ajax, zaprezentował koszulkę z herbem Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Ołeksandr Zinczenko w emocjonalnym wpisie o swojej ojczyźnie

Ołeksandr Zinczenko już wcześniej, we wtorek, opublikował na Instagramie emocjonalny wpis na temat sytuacji na Ukrainie: "Moje państwo należy do Ukraińców i nikt nigdy nie będzie mógł go sobie przywłaszczyć. Nie poddamy się!".

Z kolei żona Ołeksandra Zinczenki, Vlada, przy pomocy relacji wideo pokazywała w środę wieczorem londyński protest przeciwko wojnie wywołanej przez Rosję.

Zdjęcie Vlada Zinczenko, żona Ołeksandra Zinczenki, na Instagramie relacjonowała protest przeciw wojnie na Ukrainie wywołanej przez Rosję / Instagram / Instagram

Ołeksandr Zinczenko zasłynął z działań charytatywnych

O Ołeksandrze Zinczence, z powodu aktywności boiskowej, było głośno po Euro 2020. Piłkarz Manchesteru City postanowił całą premię za dotarcie z reprezentacją Ukrainy do ćwierćfinału przeznaczyć na operacje plastyczne dla dzieci chorych i dotkniętych poparzeniami. Opłacił w tym celu przyjazd na Ukrainę znanego niemieckiego chirurga.

Reprezentacja Ukrainy w barażu o mundial 2022 w Katarze ma zagrać ze Szkocją, ale w sytuacji wojny nie wiadomo, czy do tego meczu dojdzie.

