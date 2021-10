Gruzja zmierzyła się z Grecją i do ostatniej minuty remisowała z nią 0-0. Wtedy, już w doliczonym czasie padły dwa gole dla Greków. Gruzini przegrali 0-2, a to eliminuje ich z walki o pierwszy w dziejach występ na mistrzostwach świata. Wraz z nimi w tej grupie odpadło także Kosowo.



Po tej kolejce szans na awans na mundial nie ma już też kilka kolejnych ekip, wśród nich nieoczekiwanie na tym etapie Irlandia. Mimo wygranej 3-1 z Bułgarami odpadła także Litwa. Wyeliminowane są ponadto: Azerbejdżan, Kazachstan, Wyspy Owcze, Mołdawia, Malta, Cypr, Łotwa, Liechtenstein oraz w naszej grupie Andora i San Marino. W Afryce zaś odpadła ekipa Sudanu.

Lech Poznań czeka na Nikę Kwekweskiriego

Dla Niki Kwekweskiriego to fatalne wieści. Piłkarz Lecha Poznań nawet nie zagrał w meczu z Gruzinami, a przypomnijmy, że na to zgrupowanie wrócił do kadry narodowej Gruzji. We wrześniu selekcjoner go pominął i w efekcie Nika Kwekweskiri po raz ostatni grał w barwach narodowych przed Euro 2020, w meczu z Holandią.



Nika Kwekweskiri wyjechał na zgrupowanie i mecze Gruzji w eliminacjach mistrzostw świata po tym, jak pod wpływem alkoholu spowodował kolizję w Poznaniu. Stłuczone w niej zostały dwa auta, a zawodnik stracił prawo jazdy. Lech Poznań czeka z konsekwencjami na jego powrót.