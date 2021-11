Pasjonujący finisz walki o mundial. Gdzie oglądać?

Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

W niedzielę na Estadio da Luz w Lizbonie Portugalia podejmie Serbię i wystarczy jej remis do bezpośredniego awansu. Obie drużyny zdobyły po 17 pkt w grupie A, w której trzeci Luksemburg ma ich zaledwie 9. Tak samo pasjonująco zapowiada się kilka innych spotkań na finiszu kwalifikacji. Różnica między zwycięstwem w grupie i awansem bezpośrednim, a drugą pozycją dającym prawo do baraży jest ogromna. Baraże są dwustopniowe, z 12 drużyn, które do nich staną awansują zaledwie trzy. Czy będzie wśród nich zespół Paulo Sousy?

Mundial w Katarze. Giganci wciąż walczą

Polacy mają jeszcze teoretyczną możliwość wygrania grupy I, ale Anglia musiałaby stracić pięć punktów w meczach z Albanią i San Marino. To jest wykluczone. Jeśli Albania sensacyjnie nie zdobędzie Wembley, dzisiejsza wygrana Polski nad Andorą da jej prawo do baraży.

W grupie B Hiszpanie byli na skraju katastrofy. Tak relacjonowały ich media sytuację na finiszu rywalizacji. Drużyna Luisa Enrique - półfinalista Euro 2020 i finalista Ligi Narodów - stanęła na krawędzi nieszczęścia. Tak Hiszpanie widzieliby porażkę ze Szwecją w kwalifikacjach MŚ 2022. Doskonale pamiętają, że w barażach mundialu w Rosji Szwedzi pobili Włochów. Italia nie pojechała ma mistrzostwa świata po raz pierwszy od 60 lat.

"Wiwat Gruzja" - zagrzmiał dziennik "Marca", gdy nie walczący już o nic Gruzini pokonali wczoraj Szwedów 2-0. Zaraz potem La Roja wygrała w Grecji 1-0 po bramce z karnego Pablo Sarabii. Jedenastkę podyktował Polak Szymon Marciniak. W ostatnim meczu tej grupy, w niedzielę Hiszpanie podejmą Szwedów. Niedawno podczas Euro 2020 oba zespoły starły się w Sewilli i bramki nie padły. Za dwa dni dojdzie do powtórki na tym samym stadionie. Tym razem remis zadowoli gospodarzy. Tylko zwycięstwo Szwedów skaże zespół Luisa Enrique na baraże.

Zdjęcie Interia Sport - Gramy Dalej po meczu z Andorą / Interia.pl / INTERIA.PL

W grupie C jest tak samo ciekawie. Włochy i Szwajcaria mają po 14 pkt i dziś na Stadio Olimpico zmierzą się ze sobą. W poniedziałek na koniec rywalizacji Szwajcaria podejmie Bułgarię, Włochy zagrają na wyjeździe z Irlandią Płn. Mistrzowie Europy zrobią wszystko, by tym razem uniknąć baraży. Ale marginesu na błąd nie mają.

W grupie G sytuacja jest niemal tak samo zacięta. Norwegia gra jutro u siebie z Łotwą, Holandia na wyjeździe z Czarnogórą. We wtorek Holendrzy podejmą Norwegów i zapewne dopiero wtedy dowiemy się kto awansuje na mundial bezpośrednio, a kto zostanie skazany na baraż. Po ośmiu meczach Holandia ma o dwa punkty więcej od Skandynawów. Sytuacja w grupie jest jednak bardziej skomplikowana, bo w grze o mundial jest jeszcze Turcja. Ma dwa punkty straty do Norwegii, ale łatwiejsze mecze: jutro z Gibraltarem i we wtorek wyjazdowy z Czarnogórą.

Mundial w Katarze. Niemcy i Duńczycy już spokojni

W grupie H Rosja wyprzedza o dwa punkty wicemistrza świata Chorwację. Ale w niedzielę podejmie ją w Splicie. Ten mecz decyduje o bezpośrednim awansie i barażu. Słowenia i Słowacja są daleko za plecami liderów.

W grupie J walka toczy się już tylko o prawo do baraży. Niemcy wygrali grupę z wielką przewagą. Rumunia zagra w niedzielę na wyjeździe z Lichtensteinem i musi liczyć, że Islandia chociaż zremisuje z Macedonią Płn. Jeśli Macedończycy zwyciężą, będą w barażach.

W grupie F najlepsza jest Dania. O drugą pozycję biją się Szkoci i Izrael. Szkocja kończy kwalifikacje meczem z Duńczykami, ale jeśli dziś pokona Mołdawię na wyjeździe, zagra w barażach.

Belgia jest w znakomitej sytuacji w grupie E. Ma aż 5 pkt przewagi nad Czechami i Walią. Czesi już jej nie wyprzedzą, bo został im jeden mecz z Estonią we wtorek. Teoretycznie może ich przeskoczyć już tylko Walia, która gra jutro z Białorusią, a potem we wtorek podejmie Belgów. Jeśli jednak zespół Roberto Martineza pokona jutro Estonię, zagra w Katarze.

W grupie D niepokonane są Francja i Ukraina. Ukraińcy wygrali jednak zaledwie jeden mecz. Jutro mistrzowie świata zmierzą się z Kazachstanem, zwycięstwo da im prawo do obrony tytułu w Katarze. Także jutro Bośnia i Hercegowina podejmie Finlandię i jeśli wygra przeskoczy w tabeli i Finów i Ukraińców. We wtorek podejmie Ukrainę, a Finowie zagrają z Francją. Walka o prawo do baraży potrwa zapewne do ostatniej minuty.

Wyniki, tabele i terminarz eliminacji mundialu w Katarze (w Europie)



Gdyby baraże miały się odbyć dziś, stanęłyby do nich: Serbia, Szwecja, Polska, Szwajcaria, Ukraina, Czechy, Szkocja, Norwegia, Chorwacja, Macedonia Płn, Walia i Austria (dwie ostatnie ze względu na zwycięstwa w grupach Ligi Narodów). Z tej dwunastki do Kataru pojadą trzy najlepsze zespoły. Wydaje się, że marcowe baraże będą dla Polski trudniejsze niż cała faza grupowa.

Mundial w Katarze. Gdzie oglądać mecze eliminacyjne?

Transmisje z najciekawszych meczów finiszu kwalifikacji MŚ 2022 można oglądać w Polsacie Sport i Polsacie Sport Premium.

Zdjęcie Karim Benzema / Anadolu Agency / Contributor / Getty Images