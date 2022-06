Ostatnie 90 minut w grze? Bale może dzisiaj zakończyć karierę

W marcu Walia pokonała 2-1 Austrię i awansowała do finałowego barażu o udział w katarskim mundialu. Dwa gole w tamtym spotkaniu zdobył Gareth Bale. Dziś może pożegnać się z drużyną narodową.

Wszystko zależy od rozstrzygnięcia konfrontacji z Ukrainą. Jak donosi ESPN, powołując się na swoje zaufane źródła, Walijczyk zawiesi buty na kołku, jeśli jego drużyna nie wywalczy awansu do tegorocznych MŚ.

Walia - Ukraina. Co dalej z Garethem Bale'em?

W przypadku triumfu gospodarzy, 32-letni zawodnik ma przedłużyć przygodę z piłką o pół roku. Tylko po to, by należycie przygotować się do startu w światowym czempionacie.

Przed paroma dniami Bale rozstał się po dziewięciu latach z Realem Madryt . Spekuluje się, że jeśli zdecyduje się prolongować karierę, zwiąże się krótkoterminowym kontraktem z Cardiff City. Alternatywą pozostaje wyjazd do amerykańskiej MLS.

Walia czeka na awans do finałów MŚ od 64 lat. Jak czytamy, perspektywa gry w turnieju o Puchar Świata to jedyna rzecz, która wyzwala jeszcze u Bale'a motywację do dalszych występów na boisku.

- W mojej reprezentacyjnej karierze najważniejsze było zagranie w dużej imprezie mistrzowskiej. Udało się, wziąłem udział w ME. Ale zakwalifikowanie się do mundialu byłoby czymś absolutnie niesamowitym - powiedział Bale podczas jednego z ostatnich zgrupowań walijskiej kadry.

W drużynie narodowej debiutował wiosną 2006 roku. Do tej pory rozegrał w niej 102 spotkania i zdobył 38 bramek.

Największe klubowe sukcesy święcił w barwach "Królewskich" - m.in. pięć triumfów w Champions League i cztery tytuły klubowego mistrza świata.

