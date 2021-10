Jak pokazały nagrania kamery brytyjskiej stacji "Sky Sports", ogień zajął trybuny w okolicach ławek rezerwowych. "Diari d'Andorra" poświęca zdarzeniu sporo uwagi. Jak informują media z tego niewielkiego księstwa, pożar wywołany został najprawdopodobniej przez prace spawalnicze które były wykonywane na obiekcie.

Andora - Anglia: Pożar na stadionie

Błyskawicznie pojawiły się pytania, czy mecz eliminacji mistrzostw świata "polskiej" grupy Andora - Anglia uda się rozegrać. Minister Kultury i Sportu, Silvia Riva poinformowała, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał i choć uszkodzony został fragment murawy, służbom uda się ją na czas przywrócić do stanu używalności. Również badania konstrukcji obiektu nie stwierdziły poważnych uszkodzeń. To wszystko sprowadza się do wniosku, że spotkanie może zostać rozegrane bez obaw. Potwierdziła to także UEFA.



Stadion Narodowy w Andorze ma pojemność 3306 widzów, co oznacza, że zasiąść na trybunach może... prawie 5% mieszkańców kraju. Nigdy nie zapełniono go jednak w całości - rekord to 3150 widzów.



Starcie rozpocznie się o 20:45, równolegle z dwoma innymi spotkaniami w grupie I: Węgry - Albania oraz Polska - San Marino.



