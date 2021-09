Obrońca Lecha Poznań imponuje. Nie dał sobie wydrzeć szansy

Radosław Nawrot Eliminacje MŚ 2022

Lubomir Šatka po raz dziewiąty z rzędu zagrał w wyjściowej jedenastce Słowacji, co znaczy, że daną mu w marcu szansę powrotu do kadry narodowej wykorzystał w pełni. Dzisiaj to żelazny defensor Słowaków, którzy mają jednak poważne problemy.

