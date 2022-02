Nieoficjalnie: Rosja może zostać wyrzucona z rozgrywek UEFA!

Sebastian Staszewski Eliminacje MŚ 2022

Według nieoficjalnych informacji do których dotarła Interia, w najbliższym czasie Rosja może zostać wyrzucona ze wszystkich rozgrywek pod egidą UEFA! Ma to być surowa sankcja nałożona z powodu ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Swoją cegiełkę do sprawy dołożył PZPN, który jest liderem dyplomatycznej ofensywy mającej na celu ukaranie Rosjan.

Zdjęcie Rosja straci finał Ligi Mistrzów? / /AFP FABRICE COFFRINI/fc/tlr / AFP