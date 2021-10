Wydawało się, że jako pierwsi na mistrzostwa świata w Katarze awansują Duńczycy, ale wyprzedzili ich Niemcy. Po wygranej z Macedonią są już poza zasięgiem kogokolwiek w swej grupie. Druga Rumunia na dwa mecze przed końcem traci do nich osiem punktów, więc awans Niemców jest przypieczętowany.



Mundial 2022. Niemcy otwierają stawkę

Jest to o tyle ciekawe, że od mistrzostw świata w 1970 roku w Meksyku żadna europejska reprezentacja nie weszła do finałów mistrzostw świata jako pierwsza. Wówczas dokonali tego Belgowie. W kolejnych edycjach listę zakwalifikowanych otwierały głównie zespoły z Ameryki (Urugwaj, Brazylia, Meksyk), a ostatnio najczęściej Japonia.

Do Niemców już we wtorek mogą dołączyć kolejne zespoły europejskie np. wspomniana Dania, a także Belgia czy Włochy, jak również Anglia w naszej grupie. Do finałów mistrzostw świata nie weszła dotąd żadna drużyna spoza Europy, co więcej, nikt nie jest nawet blisko.