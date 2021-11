Zaraz po meczu reprezentacji - zapraszamy na nasz program na żywo!

Kamery TNT uchwyciły, jak po meczu Fernando Santos chciał podać rękę swojemu kapitanowi. CR7 jej nie przyjął, za to krzyczał i gestykulował w kierunku selekcjonera. Trener Portugalczyków wyjaśniał, że sfrustrowany kapitan nie był zły na żadną z jego decyzji, ale na to, że sędziowie od VAR nie sprawdzili legalności bramki Aleksandara Mitrovicia. To być może najważniejszy gol w historii serbskiej piłki i jeden z najbardziej bolesnych dla Portugalii. Na Estadio da Luz w Lizbonie gospodarzom wystarczał remis, by wygrać grupę i awansować na mundial w Katarze bezpośrednio.

Reklama

Portugalia - Serbia 1-2. CR7 - czyli największy

Frustracja CR7 była ogromna. Po straconym golu krzyczał na kolegów z defensywny i długo nie potrafił się uspokoić. Wszystko zaczęło się tak wspaniale: od bramki Renato Sanchesa już w drugiej minucie. Serbowie, posądzani zwykle o słabą odporność psychiczną, tym razem potrafili się podnieść.

Dla Ronaldo to osobista porażka. Od 2004 roku grał na wszystkich Euro i wszystkich mundialach. Zdobył na nich dwa medale, w tym złoto mistrzostw Europy we Francji w 2016 roku. Nikt w historii piłki nie strzelił tylu bramek co on na wielkich turniejach. Aż 20, z czego 13 w finałach mistrzostw Europy i 7 na mistrzostwach świata. W klasyfikacji wszech czasów CR7 wyprzedza Niemców: Miroslava Klose (19) i Gerda Muellera (18).

Zdjęcie Zapraszamy na nasz program /

Dla Portugalii zdobył 115 goli i w tej klasyfikacji też jest najlepszy w historii. Niedawno wyprzedził Irańczyka Ali’ego Daei (109). Drogi obu piłkarzy skrzyżowały się na mundialu w Niemczech w 2006 roku. CR7 debiutował wtedy w MŚ, Daei schodził ze sceny. Portugalczycy pokonali Iran 2-0 po golach Deco i Ronaldo. To była pierwsza bramka CR7 zdobyta na mundialu.

Portugalia - Serbia 1-2. Ostatni mundial Ronaldo?

Dziś 38-letni kapitan Portugalczyków jest legendą. Mundial w Katarze ma być zapewne jego ostatnim - piątym w karierze. Sytuację w grupie eliminacyjnej Portugalczycy mieli komfortową. Na dwie kolejki przed końcem zdecydowanie wyprzedzali Serbów, ale nie potrafili wygrać pojedynku z Irlandią. Na dodatek obrońca Pepe dostał czerwoną kartkę. I nie mógł grać w meczu o awans z Serbią.

Wyniki, tabelę i terminarz eliminacji MŚ 2022 znajdziesz tutaj!



Konieczność gry w barażach to dla Portugalczyków ciężki cios, mimo wszystko będą w nich faworytami. Są jedyną z drużyn rozstawioną w losowaniu w pierwszym koszyku, która przegrała batalię o bezpośredni awans. Niepewne są jeszcze Włochy i Holandia, które dziś i jutro grają ostatnie mecze. Italia musi wygrać na wyjeździe z Irlandią Płn, Holandia zremisować u siebie z Norwegią.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo załamany tuż po porażce Portugalii z Serbią /AFP