Katar to nie tylko najmniejszy kraj, który organizował piłkarskie mistrzostwa świata, ale na dodatek kraj najmniejszy zdecydowanie. Dość powiedzieć, że druga pod tym względem Szwajcaria jest państwem czterokrotnie większym! To pokazuje oryginalność decyzji z 2010 roku, aby to kraj znad Zatoki Perskiej gościł 32 drużyny i 64 mecze. W 1954 roku na cztery razy większym terytorium Szwajcarii grało 16 ekip i rozegrano tylko 26 gier.

Najmniejsi gospodarze mistrzostw świata w piłce nożnej:

1. Katar 2022 - 11 tys. km kwadratowych

2. Szwajcaria 1954 - 41 tys. km kwadratowych

3. Korea Południowa 2002 - 100 tys. km kwadratowych

4. Anglia 1966 - 130 tys. km kwadratowych

5. Urugwaj 1930 - 176 tys. km kwadratowych

Wybór maleńkiego kraju jest tym bardziej jaskrawy, że katarskie mistrzostwa odbywają się między mundialem w Rosji w 2018 roku a rekordowymi mistrzostwami w USA, Kanadzie i Meksyku w 2026 roku. One zostaną zorganizowane na największym obszarze w dziejach. Przebija Rosję, która przeprowadziła turniej tylko w europejskiej części, więc terytorialnie ustępuje także Brazylii w 2014 roku i USA w 1994 roku.

Teoretycznie tak mały kraj jak Katar powinien być wyeliminowany z walki o tak wielką imprezę i zmuszony ewentualnie do organizowania jej wspólnie z kimś - jak Korea Południowa z Japonią w 2002 roku. Problem w tym, że Katar jest dość skonfliktowany z większością sąsiadów, w tym Emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską. Od początku mistrzostwa chciał przeprowadzić sam.

I załatwił to sobie.

Mamy więc mundial na obszarze wielkości województwa świętokrzyskiego, mniej więcej między Częstochową a Tarnobrzegiem. W efekcie będziemy mieli pierwszy przypadek, by aż trzy miasta organizowały turniej na więcej niż jednym stadionie.

Miasta mundialu w Katarze 2022

- Doha - stadiony Al Thumana i 974

- Al Rayyan - stadiony Education City i Ahmed bin Ali

- Al Wakrah - stadiony Al Janoub i Khalifa International

- Al Khor - stadion Al Bayt

- Lusail - stadion Iconic

Spośród tych miast najdalej od siebie leżą Al Khor i Al Wakrah. Dzieli je jednak zaledwie 75 km. Całe mistrzostwa są zatem do rozegrania na trasie mniejszej niż odległość z Krakowa do Katowic.

A to może oznaczać, że po raz pierwszy w historii kibice będą pilnie śledzili losowania mistrzostw świata i to, z kim ich zespół zagra w grupie, ale przestanie mieć znaczenie miasto czy miasta, w których odbędą się starcia. I tak wszystkie są obok siebie.

Losowanie mundialu 2022. Polska w grupie śmierci?

Przykładowe grupy śmierci dla Polski to np.: Brazylia, Niemcy, Polska, Ghana albo Australia, czy też Francja, Urugwaj, Polska, Ghana albo Australia. Wielce zdradliwa może się też okazać grupa Brazylia, Dania, Polska, Kanada.

Możliwe są także łatwiejsze warianty jak chociażby: Katar, Szwajcaria, Polska, Panama albo Nowa Zelandia.

Kiedy losowanie mundialu Katar 2022?

Losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata w Katarze odbędzie się w piątek 1 kwietnia o godz. 17 czasu polskiego.

Kiedy odbędzie się Mundial w Katarze?

Mistrzostwa Świata w Katarze odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Ten nietypowy termin ma związek z bardzo wysokimi temperaturami, które panują tam latem, dlatego turniej przeniesiono na jesień.