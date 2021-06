Poprzednie eliminacje do mundialu w Rosji zespół Brazylii rozpoczął fatalnie, od porażki 0-2 z Chilijczykami. Dopiero potem nie przegrał już żadnego meczu i awansował na mistrzostwa świata z tą jedną przegraną. W walce o mundiale w 2010 i 2006 roku Canarinhos mieli po dwie przegrane, a na pamiętne i zakończone ostatecznym triumfem mistrzostwa świata w 2002 roku weszli ledwo ledwo i to aż z sześcioma.



Ostatni przypadek wejścia Brazylijczyków do finałów mistrzostw świata bez porażki w południowoamerykańskich kwalifikacjach miał miejsce w walce o Italia'90, ale wtedy jeszcze rywalizowało się w małych grupach. Brazylia grała wówczas z Chile i Wenezuelą, nie dała się ograć.





Brazylia niepokonana w CONMEBOL

Podopieczni trenera Tite w tej kolejce meczów ograli na wyjeździe w Asuncion notowany dotąd wysoko w eliminacjach zespół Paragwaju 2-0. Rozpoczął strzelanie Neymar, a w doliczonym czasie wynik ustalił Paqueta z Olympique Lyon. Grali także m.in. Casemiro, Everton, Marquinhos czy Danilo.



Brazylia utrzymała pierwsze miejsce z kompletem sześciu wygranych i świetnym bilansem bramkowym 16-2. Paragwaj natomiast wypadł ze strefy bezpośredniego awansu na mundial, w której się znajdował przed starciem z canarhinos. Teraz za brazylijską drużyną jest Argentyna, która zremisowała 2-2 trudny wyjazdowy mecz z Kolumbią. Prowadziła w nim już 2-0 i to bardzo szybko, bo po golach Cristiana Romero i Leandro Paredesa w ośmiu pierwszych minutach meczu. Kolumbijczycy jednak wyrównali, z czego decydującego gola wbili w czwartej minucie doliczonego czasu.



Argentyna jest druga ze stratą sześciu punktów do Brazylii, a trzeci jest Ekwador, który przegrał u siebie 1-2 z Peru. Dzięki temu uczestnicy ostatniego mundialu w Rosji wracają jeszcze do gry w walce o awans i nie wszystko dla nich stracone. Ostatnie premiowane awansem miejsce zajmuje teraz Urugwaj, a Kolumbia jest w strefie barażowej.



Wyniki tej kolejki eliminacji: Paragwaj - Brazylia 0-2, Kolumbia - Argentyna 2-2, Ekwador - Peru 1-2, Wenezuela - Urugwaj 0-0, Chile - Boliwia 1-1

W tabeli: Brazylia 18 pkt, Argentyna 12 pkt, Ekwador 9 pkt, Urugwaj 8 pkt, Kolumbia 8 pkt, Paragwaj 7 pkt, Chile 6 pkt, Boliwia 5 pkt, Wenezuela 4 pkt, Peru 4 pkt



Bezpośrednio awansują cztery pierwsze ekipy, piąta zagra interkontynentalny baraż o mundial.