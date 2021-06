Eliminacje MŚ 2022 Eliminacje MŚ. Dwucyfrówka w walce o mundial. Kanada gromi Kajmany

Pierwsza faza eliminacji w strefie CONCACAF została zakończona. Sześciu zwycięzców grup awansowało do dalszej fazy, w której rozegrają między sobą baraże. Ustalona tak trójka dołączy do fazy finałowej, gdzie czekają już Meksyk, Stany Zjednoczone, Kostaryka, Jamajka, Honduras. Trzy pierwsze ekipy awansują bezpośrednio di finałów mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku, a czwarta zagra interkontynentalny baraż.



W gronie ekip, które awansowały dalej są: Salwador, Kanada, Panama, Haiti, St. Kitts i Nevis oraz nieoczekiwanie zespół Curacao, który wyprzedził i wyeliminował w grupie Gwatemalę i Kubę. Nie ma za to maleńkiej wysepki Montserrat, która nie tak dawno była jedną z najsłabszych ekip świata, a teraz dzielnie i prawie skutecznie walczyła o wyjście z grupy.

Mundial 2022. Montserrat wielką rewelacją

W 2004 roku Monserrat znalazło się na dnie rankingu światowego FIFA i to ta malutka reprezentacja 30 czerwca 2002 roku wzięła udział w pamiętnym meczu z ekipą Bhutanu o to, by nie być najgorszym na świecie. O tym niezwykłym meczu opowiada film "Inny finał". Bhutan wygrał wtedy 4-0. Jeszcze w walce o mundial w 2006 roku mała karaibska wyspa Montserrat była nokautowana dwucyfrowo, a w rankingu FIFA okupowała ostatnie miejsca jako jedna z najsłabszych na świecie. Teraz jest niepokonana w eliminacjach mistrzostw świata 2022 roku.

Mimo braku choćby jednej porażki w całych eliminacjach, nie zdołała awansować. W ostatnim meczu piłkarze Montserrat dołożyli do puli jeszcze wyjazdową wygraną 2-1 nad Grenadą, ale nie wyprzedzili Salwadoru. Dwukrotny uczestnik finałów piłkarskich mistrzostw świata z lat 1970 i 1982 wygrał 3-0 z Antiguą i Barbudą, to on zajął pierwsze miejsce w grupie z przewagą dwóch punktów nad Montserrat i awansował. Wysepka zremisowała z nim 1-1 (w CONCACAF nie rozgrywano rewanżów).

Mundial 2022. Niespodzianki w CONCACAF

O krok od niespodzianki był Surinam, ale przegrał decydujący mecz z Kanadą 0-4 i to ona zdobyła awans dalej. Z kłopotów wyszedł uczestnik rosyjskiego mundialu - Panama. Wygrała ona decydujący mecz z Dominikaną 3-0 i też przeszła dalej. Haiti przypieczętowało awans ostatnią wygraną 1-0 z Nikaraguą, a największą niespodziankę sprawiło Curacao. Zespół kojarzący się z popularnym drinkiem miał identyczny dorobek jak faworyzowana Gwatemala, ale lepszy bilans bramek. W decydującym boju osiągnął z Gwatemalczykami remis 0-0.



Sześć wyłonionych drużyn zagra baraże planowane na 12 i 15 czerwca. Oto ich pary:



- St. Kitts i Nevis - Salwador



- Haiti - Kanada



- Panama - Curacao



Decydująca walka z udziałem Meksyku, USA, Kostaryki, Hondurasu, Jamajki, a także trzech ekip z barażu rozpocznie się w jednej grupie we wrześniu.