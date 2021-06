Iran grał na mistrzostwach świata w 2014 i 2018 roku, ostatni przypadek, by się nie zakwalifikował miał miejsce podczas mundialu w Republice Południowej Afryki w 2010 roku. Wtedy to Irańczycy przegrali rywalizację m.in. z Koreą Północną, która z walki o ten mundial się wycofała.



Zespół Iranu gra, ale ma problemy. Pokonanie Hongkongu 3-1 było dość łatwe i pozwoliło odrobić mu część strat, które półfinalista ostatniego Pucharu Azji poniósł po porażkach z Bahrajnem i Irakiem. I to te dwa zespoły prowadzą w grupie, a Iranowi nie pomaga nokautowanie słabszych ekip jak np. 14-0 z Kambodżą w październiku. Kibice irańscy są jednak dobrej myśli, gdyż jeszcze w czerwcu rozegrają mecze z Bahrajnem i Irakiem u siebie. To duża szansa na zakwalifikowanie się do kolejnej fazy eliminacji.



Reklama

Mundial 2022. Kto awansuje z Azji?

Z każdej grupy awans dalej zdobywa zwycięzca oraz cztery zespoły z najlepszym bilansem z drugich miejsc. Pewna awansu do kolejnej rundy jest tylko Japonia (Katar walczy tu jedynie o wejście do Pucharu Azji), a na razie na pozycjach eliminujących ich z gry poza Iranem znajdują się także Uzbekistan czy Chiny. Definitywnie odpadły np. Indie.



Wyniki meczów w strefie azjatyckiej: Bangladesz - Afganistan 1-1, Iran - Hongkong 3-1, Nepal - Tajwan 2-0, Bahrajn - Kambodża 8-0, Tajlandia - Indonezja 2-2, Emiraty Arabskie - Malezja 4-0, Indie - Katar 0-1, Palestyna - Singapur 4-0, Australia - Kuwejt 3-0

Sytuacja w grupach:



A. Syria - 15 pkt, Chiny - 10 pkt, Filipiny - 7 pkt



B. Australia - 15 pkt, Kuwejt - 10 pkt, Jordania - 10 pkt



C. Bahrajn - 12 pkt, Irak - 11 pkt, Iran - 9 pkt



D. Arabia Saudyjska - 11 pkt, Uzbekistan - 9 pkt, Singapur - 7 pkt

E. Katar - 19 pkt, Oman - 12 pkt

F. Japonia - 18 pkt, Tadżykistan - 10 pkt, Kirgistan - 7 pkt



G. Wietnam - 11 pkt, Emiraty Arabskie - 9 pkt, Tajlandia - 9 pkt, Malezja - 9 pkt



H. Korea Południowa - 7 pkt, Liban - 7 pkt, Turkmenistan - 6 pkt