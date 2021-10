Strefa CONCACAF obejmuje Amerykę Północną, Środkową i Karaiby. Od lat dominuje w niej Meksyk, dołączyły do niego także Stany Zjednoczone, chociaż na ostatnich mistrzostwach świata w 2018 roku ich zabrakło. Kanada do tej pory była piłkarskim kopciuszkiem, który na mundialu grał tylko raz, w 1986 roku - bez sukcesu i nawet gola. Teraz się to zmienia.



USA, Meksyk i Kanada będą organizatorami kolejnych mistrzostw świata w 2026 roku, które po raz pierwszy w dziejach odbędą się w aż trzech państwach. I to właśnie te trzy państwa są teraz na czele eliminacji mistrzostw w Katarze, dystansując zespoły, które dotąd odgrywały istotną rolę w CONCACAF jak Kostaryka, Honduras czy Panama.



Szczególną rewelacją jest tu Kanada, która zrobiła ogromny postęp piłkarski. Kojarzący się głównie z hokejem na lodzie Kanadyjczycy dotąd stanowili całkowity margines światowego futbolu. Teraz jest inaczej. Kanada doszła do półfinału niedawnego Złotego Pucharu CONCACAF, a w eliminacjach mundialu wyszła na trzecie miejsce. A właśnie trzy pierwsze premiowane są bezpośrednim awansem - zajmują je USA, Meksyk i Kanada. Czwarta jest Panama, która na dzisiaj kwalifikuje się do międzykontynentalnego barażu.

Kanada gra nie tylko w hokeja

Znakiem czasu jest remis Kanady w wyjazdowym meczu z Meksykiem na stadionie Azteca. Gola wyrównującego na 1-1 zdobył Jonathan Osorio, piłkarz latynoskiego pochodzenia i członek programu rozwoju kanadyjskiej piłki nożnej, wprowadzonego dekadę temu. To efektem tego programu szkolącego młodzież w Kanadzie są obecne wyniki drużyny narodowej.



Trzej giganci tej części Ameryki - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada - są niepokonani w eliminacjach i wiele wskazuje na to, że na mistrzostwach w Katarze zobaczymy komplet gospodarzy kolejnych mistrzostw.



Wyniki meczów w strefie CONCACAF:

USA - Jamajka 2-0, Meksyk - Kanada 1-1, Honduras - Kostaryka 0-0, Salwador - Panama 1-0



W tabeli: USA i Meksyk mają 8 pkt, Kanada 6 pkt, Panama i Salwador po 5 pkt, Kostaryka i Honduras po 3 pkt, Jamajka 1 pkt