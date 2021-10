Duńska drużyna jest niezwykle rozpędzona po udanych dla siebie, chociaż bardzo dramatycznych Mistrzostwach Europy. Dania na Euro 2020 doszła aż do półfinału, dopiero tam po kontrowersyjnym meczu przegrała z Anglią. To spotkanie, mecz z Belgią oraz dramatyczny mecz z Finlandią na Euro 22020, z walczącym o życie Christianem Eriksenem, to ostatnie porażki "Duńskiego Dynamitu" w tym roku. Po turnieju Euro 2020 wygrywa on już wszystko.





Mundial 2022. Dania blisko awansu

Dorobek Danii w eliminacjach mistrzostw świata jest niebywały - mają oni komplet siedmiu meczów i aż 26-0 w bramkach. Nie stracili żadnej, a po drodze rozbili 8-0 Mołdawię, 5-0 Izrael, 4-0 na wyjeździe Austrię i w sobotę w drugim meczu 4-0 Mołdawię. To sprawia, że już we wtorek Duńczycy mogą w meczu z Austrią przypieczętować awans na mundial jako pierwsza ekipa poza gospodarzami.



Zespół duński zapisał się w tych eliminacjach także tym, że gole dla niego zdobywało aż 17 różnych zawodników. To także rekord.





Dania grała dotąd na mistrzostwach świata pięciokrotnie. Debiutowała bardzo późno, bo w 1986 roku. Nie było jej np. na turniejach w 2006 czy 2014 roku. Niemal każdy duński występ na mundialu jest ciekawy, tylko raz ta ekipa nie wyszła z grupy - w 2010 roku.