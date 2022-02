Ukraiński klub Szachtar Donieck opublikował na Twitterze wymowną grafikę z podpisem "No more Russia in international sport". To jednak nie wszystko. Uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów przedstawił także swoje stanowisko na temat propagandowego wykorzystywania sportu przez Kreml i wyraził swoje oczekiwania względem UEFA, FIFA i MKOL-u.

Wojna w Ukrainie. Szachtar Donieck liczy na jeszcze większe sankcje dla Rosji

W twitterowym wątku Szachtar pisze, że dla Rosjan sport nie jest nobliwą, pokojową i przyjazną rywalizacją. Zamiast tego - jak przekonuje ukraiński klub - to narzędzie popularyzacji ich idei zastraszania, mordowania i niszczenia.

W kolejnej części oświadczenia zespół z Doniecka domaga się jeszcze surowszych sankcji sportowych dla Rosji. Do ich nałożenia klub wzywa nie tylko FIFA i UEFA, ale także MKOL. Szachtar chciałby, aby rosyjscy sportowcy zostali wykluczeni z absolutnie wszystkich zawodów sportowych na świecie i wszystkich organizacji.

Co więcej, klub naciska na to, aby rosyjskie firmy miały zakaz sponsorowania międzynarodowych rozgrywek sportowych czy też klubów. Jako ostatnie ze swoich żądań klub wymienia wsparcie Ukrainy w informowaniu świata o prawdziwym przebiegu wydarzeń w okupowanym kraju.