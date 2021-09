"Trójkolorowi" w eliminacjach do mundialu spisują się - jak na mistrzów świata - przeciętnie. Przed potyczką na Ukrainie wygrali tylko dwa z czterech meczów, w pozostałych dwóch notując remisy. Mimo to zajmowali pierwsze miejsce w tabeli, lecz musieli mieć się na baczności.



Ukraińcy nie przestraszyli się rywala - z którym w pierwszym meczu zremisowali 1-1 - i w pierwszych minutach prezentowali się bardzo dobrze. Nie tylko nie pozwalali Francuzom oddać strzału na swoją bramkę, lecz także sami odważnie ruszali do ofensywy.



W 19. minucie do piłki dośrodkowanej w pole karne Francji dobiegł Roman Jaremczuk i uderzył z powietrza. Nie zdołał jednak trafić w bramkę. Wściekał się na swojego kolegę Witalij Mykołenko, który stał tuż za nim i - jak się wydawało - był w lepszej pozycji do oddania strzału. W odpowiedzi Pogba uderzył z dystansu wysoko nad bramką.



Reklama

Męczarnie reprezentacji Francji

Francuzi nie mieli pomysłu na rozmontowanie defensywy rywala. Wolno rozgrywali piłkę i nie wprowadzali do gry elementu zaskoczenia. Próbował to zrobić Antoine Griezmann, uderzając bez przyjęcia po zgraniu piłki głową przez Anthony'ego Martiala. Zabrakło mu jednak celności - futbolówka przeleciała obok słupka.



Ukraińcy byli bliscy szczęścia w 35. minucie po kapitalnie rozegranym rzucie rożnym. Andrij Jarmołenko uderzył celnie, lecz górą był Hugo Lloris, a Ilya Zabarnyi przy próbie dobitki fatalnie chybił, choć stał pięć metrów od bramki.



W 44. minucie Francja mogła, a nawet powinna wyjść na prowadzenie. Martial przegrał jednak pojedynek oko w oko z bramkarzem. Niewykorzystana sytuacja szybko się zemściła - Mykoła Szaparenko huknął sprzed pola karnego w górny róg bramki, a Lloris był bez szans. Do przerwy Ukraina prowadziła 1-0.



Szybki gol po przerwie

Po zmianie stron Francuzi szybko zdołali doprowadzić do wyrównania. Adrien Rabiot uderzył piłkę po dośrodkowaniu z prawej flanki, ta odbiła się od rywala i spadłą wprost pod nogi Martiala, który mógł cieszyć się z gola, choć Andrij Piatow był bliski skutecznej interwencji.



Francja starała się strzelić drugiego gola. Pomóc swojej drużynie chciał selekcjoner Didier Deschamps, który w 64. minucie przeprowadził dwie zmiany. Z boiska zeszli Kingsley Coman i Martial, a zastąpili ich Karim Benzema oraz Moussa Diaby.



Drugi ze zmienników w 78. minucie był kilka centymetrów od gola - trafił w słupek. Po chwili murawę musiał opuścić z powodu kontuzji Aurelien Tchouameni. W jego miejsce na boisku zameldował się Jordan Veretout.

Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Rabiot oddał mocny, płaski strzał z dystansu. Piatow z problemami, ale jednak zdołał sparować piłkę poza linię końcową.



Wynik nie uległ już zmianie. Po pięciu meczach Ukraina ma na koncie... pięć remisów. Francuzi natomiast z dziewięcioma punktami na koncie są liderami tabeli.



Sprawdź tabelę - kliknij TUTAJ!



Ukraina - Francja 1-1

Ukraina: Piatow - Matwijenko, Krywcow, Zabarny - Tymczyk, Stepanenko, Szaparenko (Sydorczuk 90+1.), Mykołenko - Jarmołenko (Zubkow 90+3.), Jaremczuk (Sikan 82.), Cyhankow (Mailonwski 82.)



Francja: Lloris - Dubois, Zouma, Kimpembe, Digne - Coman (Diaby 64.), Tchouameni (Veretout 83.), Pogba, Rabiot - Griezmann - Martial (Benzema 64.)





El. MŚ 2022 - Europa

2021-09-04 20:45 | Stadion: NSK Olimpijs'kyj Ukraina Francja 1 1 DO PRZERWY 1-0 M. Shaparenko 44' A. Martial 50'

TB