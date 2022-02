Od kilku dni narastały napięcia na linii Rosja - Ukraina. Ostatecznie Władimir Putin podjął decyzję o zbrojnej inwazji na Ukrainę. To oznacza nic innego, jak wypowiedzenie wojny. 24 lutego od samego rana w różnych częściach kraju dochodzi do wybuchów i ostrzałów.

W kontekście działań Rosji zaczęto dyskutować m.in. nad barażowym meczem Rosja - Polska, który zaplanowany jest na 24 marca w Moskwie. Minister sportu i turystyki, Kamil Bortniczuk, podjął starania w kierunku przeniesienia tego spotkania na neutralny grunt. Skierował apel do ministrów sportu innych europejskich krajów, odbył też rozmowę ze swoją francuską odpowiedniczką , Roxaną Maracineanu.

Marek Szkolnikowski przekazał oficjalne stanowisko ws. meczu Rosja - Polska, w kontekście wojny na Ukrainie

W sprawie barażowego pojedynku, jaki reprezentacja Polski ma niebawem stoczyć na terenie Rosji, głos zabrał właśnie dyrektor TVP Sport. Marek Szkolnikowski przekazał oficjalne stanowisko. Zaapelował o solidarność. "W związku z zaistniałą sytuacją Rosja powinna zostać wykluczona ze wszystkich rozgrywek sportowych. Zawieszamy przygotowania do wyjazdu na mecz do Moskwy. Wystąpię do UEFA o zaprzestanie promowania Gazpromu et consortes. Świat sportu musi być solidarny" - czytamy.

Prezes szwedzkiej federacji: Mecz z Rosją wydaje się nie do pomyślenia

