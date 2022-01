Najlepszy piłkarz ubiegłego roku według "France Football" zakaził się COVID-19 w okresie świątecznym, który spędzał we własnym kraju przez co jego powrót do Francji został opóźniony.

Messi przekazał w mediach społecznościowych, że nie będzie szybko wracał do gry, a jego problemy potwierdził Lionel Scaloni, selekcjoner reprezentacji Argentyny.



"Oczywiście chcielibyśmy mieć Messiego tutaj z nami. Rozmawiałem z nim i koronawirus mocno go dotknął" - przyznał Scaloni, gdy ogłaszał kadrę na najbliższe mecze "Albiceleste".



Lionel Messi nie zagra w kadrze, Argentyna ma już awans

"Najważniejsze dla niego, żeby w pełni wyzdrowiał i dlatego zdecydowałem, że najlepszą opcją dla niego będzie, aby pozostał w klubie" - dodał.



Argentyna ma już zapewnione miejsce w MŚ w Katarze, a w najbliższych meczach eliminacji zagra z Chile 27 stycznia i Kolumbią 1 lutego.



Z kolei PSG 31 stycznia zmierzy się z OGC Nice w Pucharze Francji, natomiast 6 lutego już z Lille OSC w Ligue 1.

