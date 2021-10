Argentyna jest obecne najdłużej niepokonaną drużyną narodową. Jej seria trwa już od 25 meczów.



W piątek, w el. MŚ 2022, podopieczni Lionela Scaloniego pokonali Peru 1-0, po bramce Lautaro Martineza. Argentyńczycy mogli wygrać wyżej, ale kilka kontrowersyjnych decyzji podjął brazylijski sędzia Wilton Sampaio.



Arbiter nie uznał choćby bramki zdobytej w 90. minucie przez Nicolasa Gonzaleza, a w pierwszej połowie nie odgwizdał, wydawałoby się, ewidentnego rzutu karnego po faulu na Lautaro Martinezie. W 65. minucie "jedenastkę" wykonywali za to Peruwiańczycy, a konretnie Yoshimar Yotun. Trafił jednak w poprzeczkę.



Reklama

Messi krytykuje sędziego

Po meczu, wściekły był Lionel Messi. Piłkarz PSG miał sporo uwag do pracy sędziego.



- Zawsze tak się dzieje, gdy on nam sędziuje. Zupełnie jakby robił to celowo. Ale cóż, zdobyliśmy trzy ważne punkty i jesteśmy blisko naszego celu - przyznał Argentyńczyk.



Po 11 kolejkach eliminacji w Ameryce Południowej, Argentyna zajmuje ma 25 punktów i zajmuje drugie miejsce. Liderem jest Brazylia, z dorobkiem 31 "oczek".



MP